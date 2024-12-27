Прорыв россиян продолжается: DeepState показал, какой населенный пункт оккупировала РФ

Российские войска оккупировали Украинку в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки", – отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети появилась обновленная карта боевых действий. Россияне оккупировали два населенных пункта. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает DeepState.

Военные аналитики отметили, что враг оккупировал Новооленовку и Сторожево, а также продвинулся возле Песчаного и Нововасиловки.

"Уточнен район Ровно", — добавили в DeepState.

Также "Комментарии" писали – информация об окружении украинских военных в районе населенного пункта Успеновка не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram. В ОСГО "Хортица" отметили, что со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о нахождении отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.

"Эта информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженными силами Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что военные части, которые длительное время вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, совершили необходимые маневры, чтобы избежать окружения и продолжают выполнение операционных задач на границе Курахово – Константинопольское.



