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Красного на карте все больше: DeepState показал новые, захваченные врагом населенные пункты

Враг продвигается в Донецкой области

25 декабря 2024, 15:16 comments1035
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Кравцев Сергей

В сети появилась обновленная карта боевых действий. Россияне оккупировали два населенных пункта. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает DeepState.

Красного на карте все больше: DeepState показал новые, захваченные врагом населенные пункты

Наступление России. Фото из открытых источников

Военные аналитики отметили, что враг оккупировал Новооленовку и Сторожево, а также продвинулся возле Песчаного и Нововасиловки.

"Уточнен район Ровно", — добавили в DeepState.

Читайте на портале "Комментарии" — информация об окружении украинских военных в районе населенного пункта Успеновка не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

В ОСГО "Хортица" отметили, что со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о нахождении отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.

"Эта информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженными силами Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что военные части, которые длительное время вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, совершили необходимые маневры, чтобы избежать окружения и продолжают выполнение операционных задач на границе Курахово – Константинопольское.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что ВСУ оказывают отчаянное сопротивление, наступление российских войск в Украине продолжается. Почему бытует мнение, что оккупанты пытаются не заходить в города в ходе своей наступательной кампании? Когда враг может пойти в наступление на Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




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