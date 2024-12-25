В сети появилась обновленная карта боевых действий. Россияне оккупировали два населенных пункта. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает DeepState.

Наступление России. Фото из открытых источников

Военные аналитики отметили, что враг оккупировал Новооленовку и Сторожево, а также продвинулся возле Песчаного и Нововасиловки.

"Уточнен район Ровно", — добавили в DeepState.

Читайте на портале "Комментарии" — информация об окружении украинских военных в районе населенного пункта Успеновка не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

В ОСГО "Хортица" отметили, что со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о нахождении отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.

"Эта информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженными силами Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что военные части, которые длительное время вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, совершили необходимые маневры, чтобы избежать окружения и продолжают выполнение операционных задач на границе Курахово – Константинопольское.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что ВСУ оказывают отчаянное сопротивление, наступление российских войск в Украине продолжается. Почему бытует мнение, что оккупанты пытаются не заходить в города в ходе своей наступательной кампании? Когда враг может пойти в наступление на Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



