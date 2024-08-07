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Прорыв границы в Курской области: почему на Западе не в восторге от замысла Украины

В Forbes объяснили, что не так с рейдом в Курскую область

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", 6 августа в России заявили, что якобы ВСУ прорвали границу в Курской области, там идут бои, в сети сообщают о потерях оккупантов и уничтожении вражеской техники. В то же время аналитик Forbes Дэвид Экс считает это вторжение "бессмысленным и бесполезным", отмечая, силы, задействованные в прорыве российской границы, больше пригодились бы на востоке, где ВСУ отступают под российским натиском.

Прорыв границы в Курской области: почему на Западе не в восторге от замысла Украины

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Все это очень драматично, но также позорная трата драгоценных военных ресурсов. В то время как Легион "Свобода России" бездельничал в Судже, городе, практически не имеющем военной ценности, украинские бригады отступали из Нью-Йорка на востоке Украины", — отмечает аналитик.

По его мнению, защитники Нью-Йорка наверняка выиграли бы от подкрепления, например, от того же Легиона "Свобода России", "который в настоящее время тратит свои войска и боеприпасы, собирая несколько русских пленных в приграничном городе, который никто не ожидает, что украинские силы будут удерживать в долгосрочной перспективе".

Эксперт напоминает, что уже было множество пограничных рейдов та территорию РФ, но ни один из них не привел к тому, что Украина удержала какие-либо новые территории.

"Неясно, кто санкционировал рейд Суджа и каковы были их цели. Легион "Свобода России" подчиняется украинскому разведывательному управлению в Киеве, но может иметь большую свободу действий для планирования собственных операций. Возможно, цели легионеров в основном политические, а не практические. То есть, они пытаются набрать пропагандистские очки, "вторгаясь" в Россию. Но очевидно, что тот, кто дал зеленый свет рейду, не смог оценить самую насущную проблему Украины: нехватку хорошо обученной пехоты", — пишет аналитик.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/08/06/pro-ukrainian-russian-troops-in-us-made-stryker-vehicles-just-launched-a-pointless-invasion-of-russia-meanwhile-ukrainian-defenses-crumble-for-a-want-of-manpower/
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