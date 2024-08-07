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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", 6 августа в России заявили, что якобы ВСУ прорвали границу в Курской области, там идут бои, в сети сообщают о потерях оккупантов и уничтожении вражеской техники. В то же время аналитик Forbes Дэвид Экс считает это вторжение "бессмысленным и бесполезным", отмечая, силы, задействованные в прорыве российской границы, больше пригодились бы на востоке, где ВСУ отступают под российским натиском.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
По его мнению, защитники Нью-Йорка наверняка выиграли бы от подкрепления, например, от того же Легиона "Свобода России", "который в настоящее время тратит свои войска и боеприпасы, собирая несколько русских пленных в приграничном городе, который никто не ожидает, что украинские силы будут удерживать в долгосрочной перспективе".
Эксперт напоминает, что уже было множество пограничных рейдов та территорию РФ, но ни один из них не привел к тому, что Украина удержала какие-либо новые территории.
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