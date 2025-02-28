Прорыв границы на Сумщине: ДРГ регулярно пересекают границу

Вблизи Новенького Сумщины враг проводит пехотные штурмовые действия в течение нескольких дней, сейчас ситуация носит локальный характер боев в пограничье. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Он пояснил, что как и в приграничные Сумщины, ДРГ россиян регулярно действуют на разных участках, заходят на территорию Украины в пограничье, уничтожаются, иногда терпят поражения и уничтожение еще на территории РФ.

"То, что россияне разгоняют эту ситуацию как чуть ли не начало наступления на Сумы – это пропагандистская работа, поскольку ни сил, ни средств для этого у них нет, но информационно нужно раздуть "победу". Так уже было перед Курской операцией, когда "кадыровцы" рассказывали, что захватили село Рыжевка Сумской области и это оказалось ложью. Чтобы что-то захватить, необходимо закрепиться и подтянуть резервы", — отметил Коваленко.

Когда россияне пересекли границу Сумщины возле села Новенькое, украинские войска отбросили их на территорию России. Бои в этом районе продолжаются, заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий.

Силы обороны принимают меры, чтобы россияне не перерезали украинскую логистику.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на карте DeepState появилась серая зона возле села Новенькое в Сумской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что в настоящее время россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами.

"Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", – отметил Коваленко. Он отметил, что россияне пытаются таким образом попытаться перебить логистику украинских военных. "Замысел россиян прогнозируем и понятен — попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны. Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются Силами обороны", — добавил Коваленко.