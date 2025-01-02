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Прорвут ли россияне фронт до инаугурации Трампа: что говорят в ВСУ

Аэроразведчик 68 егерской бригады с позывным "Гусь" считает, что россиянам не удастся усилить свою позицию за ближайшие три недели

сегодня, 08:45
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Кравцев Сергей

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, у противника не будет значительных успехов на фронте. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "КИЕВ24" высказал аэроразведчик 68 егерской бригады с позывным "Гусь".

Прорвут ли россияне фронт до инаугурации Трампа: что говорят в ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный считает, что за несколько недель, оставшихся до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, россиянам не удастся усилить свою позицию.

При этом, военный говорит, что враг продолжает давить на фронте, применяя максимум своих ресурсов.

"Я думаю, что им не удастся за эти три недели как-то существенно переформироваться, начать какие-то новые операции, значительно продвинуться. Они и так применяют максимально то, что у них есть, и давят на нашем направлении... Я, конечно, не могу делать никаких конкретных оценок, но до инаугурации Трампа, с моей субъективной точки зрения, каких-то больших успехов, на которые они рассчитывают, за это время они не достигнут", — сказал "Гусь".

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2024 году русские оккупационные войска РФ захватили 4168 квадратных км. Это преимущественно поля и небольшие населенные пункты в Украине и Курской области. При этом россияне потеряли 427 тысяч военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что военное командование РФ преимущественно отдавало приоритет усилиям по захвату остальной части Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковщины в 2024 году, но не смогло достичь этих целей. 

В ISW со ссылкой на оценки западных и украинских источников добавили, что РФ планировала до конца 2024 захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако медленное продвижение оккупационных войск в начале и середине 2024 года заставило их военное командование переоценить свои планы. В результате главной задачей к концу года стал захват Покровска.




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