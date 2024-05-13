Пропаганда РФ по Харьковщине загнала украинцев в «умиральную яму». Как этому противодействовать

В Харьковской области глобально не происходит ничего неожиданного или внезапного для Сил обороны, подчеркнул политолог Юрий Богданов. По его словам, россияне начали движение именно оттуда, откуда и ждало командование.

Война в Украине

"И – судя по реакции командования – хоть и были обнаружены определенные слабые звенья, их быстро устранили и ситуация в целом контролируемая. Могут ли быть слабые места, даже если ты ждешь удара? Да, конечно. Вы никогда не обнаружите слабых звеньев без тестирования на удар",

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, в серой зоне не может быть никаких укреплений, потому их там и не было.

"Почему некоторые политизированные лица этим возмущаются? Ибо они политизированы и продолжают политическую борьбу в той или иной форме. Является ли ситуация от этого катастрофической, а враг непобедим? Нет. По обоим пунктам – нет",

– заявил Богданов.

По его словам, все успехи россиян по всем направлениям – это движение на несколько километров в пределах возможностей, которые открываются им из-за отсутствия у нас техники и боеприпасов в первую очередь.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что примерно 90% всей паники и истерики – российское ИПСО, на которое нужно реагировать соответственно.

"Ибо их задача свалить нас психологически, и если вы чувствуете что на вас это работает – выбирайтесь из умиральной ямы",

– отметил Богданов.

Эксперт дал несколько советов "как не сойти с ума". Во-первых, он советует не слушать экспертов и сведения с фронта в режиме 24 на 7.

"Во-первых, вы рано или поздно в своей голове каждое движение россиян на 300 метров – 1 км превращаете в апокалипсис и сводите себя с ума. Во-вторых, вместо тратить время на работу и помощь фронту – тратите его на рытье умиральной ямы. А это контрпродуктивно",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация на фронте изменится или, когда россияне истощатся — а это рано или поздно произойдет, или когда мы получим достаточно оружия и действительно неплохо развернувшаяся мобилизация даст первое ощутимое пополнение.

"Если первая группа факторов (истощение врага) совпадает с положительным тредном у нас – они еще и откатятся изрядно. Есть ли поводы для оптимизма по предыдущему абзацу? Есть. Но на это уходят недели или даже месяцы. Ее нужно пройти с минимальными потерями людей и техники"

, — подчеркнул Богданов и добавил, что именно поэтому сейчас Силы обороны в активной обороне, единственно возможном для Украины сценарии сейчас.

"Поэтому держите голову холодной. Этот цикл завершится. Начнется новый", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в оппозиции беспощадно критикуют власти за ситуацию в Харьковской области.