«Промосковский блок» в Совбезе ООН использовал дебаты в своих целях: какую идею продвигал

Как заявила народный депутат Ирина Геращенко, слушать дебаты по удару по больнице "Охматдет" – это ад, ведь Россия цинично лжет. По ее словам, если страны-участники ООН не лишат Россию места постоянного члена Совбеза ООН, эта организация полностью потеряет свой смысл.

Совбез ООН

"Несмотря на безрезультатность этих дебатов, важно, что все страны, принявшие участие в Совбезе, заявили об уважении к территориальной целостности Украины. В том числе Китай и другие, правда, не смогли назвать войну войной, скрывая террор за словом "конфликт". Не смогли сказать вслух, кто же запустил ракету по детской больнице", — отметила Геращенко.

Однако, по ее словам, все участники дебатов признали ужас атаки на онкобольных детей, большинство постоянных членов Совбеза назвали это военным преступлением, за которое должны понести наказание все причастные.

Впрочем, представитель Китая в Совбезе ООН заявил, что "стороны должны пойти на уступки друг перед другом и начать переговоры".

“Были призывы к международному сообществу создать условия для переговоров и диалога между сторонами, и пусть все страны вносят свой положительный вклад в то, чтобы этот конфликт прекратился. Китай всегда подчеркивал, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны соблюдаться", — заявил представитель КНР.

Вообще, говорит Геращенко, несколько стран условного промосковского блока использовали дебаты для продвижения темы переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после удара, который РФ нанесла по детской больнице "Охматдет", Украина созвала внеочередное заседание Совбеза ООН. На этом заседании постпред РФ Небензя обвинил Украину в том, что именно ее ракета прилетела в больницу, а выпустили ее из ЗРК, предоставленной Киеву Норвегией.

Впрочем, постпред Украины Сергей Кислица беспощадно разнес все "аргументы" РФ и отметил, что "Россия — как рак, но хуже", поэтому нужно и дальше бороться с врагом.



