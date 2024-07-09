«Промосковский блок» в Совбезе ООН использовал дебаты в своих целях: какую идею продвигал

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как заявила народный депутат Ирина Геращенко, слушать дебаты по удару по больнице "Охматдет" – это ад, ведь Россия цинично лжет. По ее словам, если страны-участники ООН не лишат Россию места постоянного члена Совбеза ООН, эта организация полностью потеряет свой смысл.
Совбез ООН
Однако, по ее словам, все участники дебатов признали ужас атаки на онкобольных детей, большинство постоянных членов Совбеза назвали это военным преступлением, за которое должны понести наказание все причастные.
Впрочем, представитель Китая в Совбезе ООН заявил, что "стороны должны пойти на уступки друг перед другом и начать переговоры".
Вообще, говорит Геращенко, несколько стран условного промосковского блока использовали дебаты для продвижения темы переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после удара, который РФ нанесла по детской больнице "Охматдет", Украина созвала внеочередное заседание Совбеза ООН. На этом заседании постпред РФ Небензя обвинил Украину в том, что именно ее ракета прилетела в больницу, а выпустили ее из ЗРК, предоставленной Киеву Норвегией.
Впрочем, постпред Украины Сергей Кислица беспощадно разнес все "аргументы" РФ и отметил, что "Россия — как рак, но хуже", поэтому нужно и дальше бороться с врагом.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
9 июля 2024, 21:46
От як тут бути певним, коли обидві сторони все будують на брехні, а незалежні сторони уникають конкретики? Корумпована Хунта знає правду, але ж не скаже. Голос совісті чимось біленьким занюхають і далі брехати продовжать. Їм пекельним з біблійних часів не звикати. Як ця багатостраждальна країна йшла до цього і не прагнула змінитись?