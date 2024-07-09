logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Промосковский блок» в Совбезе ООН использовал дебаты в своих целях: какую идею продвигал
commentss НОВОСТИ Все новости

«Промосковский блок» в Совбезе ООН использовал дебаты в своих целях: какую идею продвигал

Сторонники РФ на дебатах в Совбезе ООН призвали к миру и переговорам с РФ

9 июля 2024, 21:13
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как заявила народный депутат Ирина Геращенко, слушать дебаты по удару по больнице "Охматдет" – это ад, ведь Россия цинично лжет. По ее словам, если страны-участники ООН не лишат Россию места постоянного члена Совбеза ООН, эта организация полностью потеряет свой смысл.

«Промосковский блок» в Совбезе ООН использовал дебаты в своих целях: какую идею продвигал

Совбез ООН

"Несмотря на безрезультатность этих дебатов, важно, что все страны, принявшие участие в Совбезе, заявили об уважении к территориальной целостности Украины. В том числе Китай и другие, правда, не смогли назвать войну войной, скрывая террор за словом "конфликт". Не смогли сказать вслух, кто же запустил ракету по детской больнице", — отметила Геращенко.

Однако, по ее словам, все участники дебатов признали ужас атаки на онкобольных детей, большинство постоянных членов Совбеза назвали это военным преступлением, за которое должны понести наказание все причастные.

Впрочем, представитель Китая в Совбезе ООН заявил, что "стороны должны пойти на уступки друг перед другом и начать переговоры".

“Были призывы к международному сообществу создать условия для переговоров и диалога между сторонами, и пусть все страны вносят свой положительный вклад в то, чтобы этот конфликт прекратился. Китай всегда подчеркивал, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны соблюдаться", — заявил представитель КНР.

Вообще, говорит Геращенко, несколько стран условного промосковского блока использовали дебаты для продвижения темы переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после удара, который РФ нанесла по детской больнице "Охматдет", Украина созвала внеочередное заседание Совбеза ООН. На этом заседании постпред РФ Небензя обвинил Украину в том, что именно ее ракета прилетела в больницу, а выпустили ее из ЗРК, предоставленной Киеву Норвегией.

Впрочем, постпред Украины Сергей Кислица беспощадно разнес все "аргументы" РФ и отметил, что "Россия — как рак, но хуже", поэтому нужно и дальше бороться с врагом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid0Hn85Grq3vnKmJNaRRwKiFzsuYHWnLtnEeKjcxJrtFeqcuoUBLN3St9gZTQywHxpql
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

9 июля 2024, 21:46

От як тут бути певним, коли обидві сторони все будують на брехні, а незалежні сторони уникають конкретики? Корумпована Хунта знає правду, але ж не скаже. Голос совісті чимось біленьким занюхають і далі брехати продовжать. Їм пекельним з біблійних часів не звикати. Як ця багатостраждальна країна йшла до цього і не прагнула змінитись?


Новости

Все новости