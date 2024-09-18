Произошла утечка документов: США раскрыли хитрую тактику Москвы для дестабилизации ситуации

Кремль, задействовав пропагандистскую машину, реализовывает масштабные информационные кампании против Украины и Запада в социальных сетях для продвижения собственных интересов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Американские специалисты сослались на утечку документов, которые описывают масштабные информационные операции России с использованием социальных сетей.

Так, компания Meta, которая является владельцем Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября выдала запрет для российского государственного СМИ Russia Today (RT). Также запрет получили "другие связанные с ним организации" за "деятельность, связанную с иностранным вмешательством".

Кроме того, 13 сентября Госдепартамент США объявил о санкциях против связанных с RT юридических и физических лиц. Ведомство обвинило их в участии в информационных операциях, скрытом влиянии, а также военных закупках для Кремля, направленных против государств Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

В отчете отмечается, что проект расследований "Схемы" Радио Свобода проанализировал тысячи утечек документов, которые ранее получили немецкие и эстонские СМИ. Эти документы показывают настоящую цель работы российской компании "Агентство социального проектирования" (SDA), которую Министерство юстиции США недавно объявило частью комплексных операций Кремля по реализации и осуществлению злонамеренного влияния "Двойник".

По информации проекта "Схемы", Агентство активно публиковало ложные официальные документы, в частности сфабрикованные приказы Министерства обороны Украины и Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского. Цель такой деятельности — "дискредитация военно-политического руководства Украины и деморализация Вооруженных Сил Украины".

Кроме того, SDA создавало фальшивые документы якобы от европейских правительственных учреждений, поддельные новости якобы от европейских СМИ, и антиукраинские мемы, которые широко распространялись в социальных сетях.

"По оценкам ISW, Россия продолжает прилагать усилия для развития возможностей использования информационных операций на платформах социальных сетей, чтобы вызвать кинетическую активность и вмешиваться в выборы, а также в мероприятия по дестабилизации и схемы уклонения от санкций", — говорится в отчете.

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