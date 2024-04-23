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Произошел прорыв стратегического уровня. Стало известно, куда командование срочно перебрасывает резервы

Командование ВСУ срочно перекидывает резервы в район Очеретиного, отметил в эфире радио NV военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, оккупантов пытаются выбить с занятых позиций

23 апреля 2024, 15:59 comments4671
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Ткачик Олеся
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По информации Михаила Жирохова, ситуация вокруг Очеретиного в Донецкой области очень тяжелая. Более того, похоже, что она будет только ухудшаться.

Произошел прорыв стратегического уровня. Стало известно, куда командование срочно перебрасывает резервы

Очеретино

Военный эксперт отметил, что продвижение в Очеретино дает оккупантам чрезвычайно большие преимущества на флангах. Как следствие, подчеркивает Жирохов, удержать другие населенные пункты, другую линию обороны Силам обороны будет очень тяжело.

По мнению Жирохова, именно для того чтобы сдержать врага, на это направление перебрасывают резервы. Впрочем, по его словам, их не слишком много. Однако Силы обороны все же пытаются выбить врага с занятых позиций.

"Потому что Очеретино — этакая клешня. Это очень тяжело и очень непросто",
– отметил эксперт.

По его словам, произошел прорыв уже не тактического, а стратегического уровня. Именно поэтому, прогнозирует Жирохов, захватчики сейчас усилят свое давление в этом месте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный журналист Юлиан Репке сообщил о том, что оккупантам удалось захватить Очеретино. По его словам, Силы обороны несколько месяцев держали его оборону. При этом Репке отметил, что в настоящее время причина ухода от этой позиции Сил обороны остается непонятной. Также он подчеркивает, что российские СМИ пытаются использовать ситуацию в свою пользу и преувеличивают масштабы прорыва вблизи Авдеевки.

Кроме того, известно, что российские захватчики спешат, чтобы одержать хоть какие-нибудь победы на фронте, пока в Украину не поступила военная помощь от Соединенных Штатов. Как отмечают эксперты, именно поэтому страна-террорист не считается жертвами на фронте.






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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pi6YuXBrqFY
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