Прогноз западных СМИ: украинцы в беде, что произойдет в следующие несколько месяцев

Сейчас Украина выглядит, как никогда ранее слабой в войне против России. Оккупанты это понимают и потому пытаются использовать это окно возможностей, идут на отчаянные штурмы позиций ВСУ, чтобы захватить как можно больше территорий. В Москве знают, что к середине или концу лета ситуация стабилизируется. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Hill, цитируя профессора политологии Бранислава Сланчева, изучающего войну в Университете Калифорнии в Сан-Диего.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Профессор считает, что украинцы сейчас в беде, и следующие несколько месяцев будут очень критическими.

СМИ отмечает, что Россия с такими темпами наступления может продолжать давление еще несколько месяцев. Чем больше территории Украина теряет, тем больше беспокойства это вызывает, поскольку Москва может окопаться и закрепиться. Тем не менее, страна-агрессор собрала лишь около 30 000 военных для наступления на Харьков, чего недостаточно для взятия любых крупных городов.

В связи с этим, действия врага в Харьковской области могут указывать на стратегию Кремля создать буферную зону между Россией и Украиной, чтобы защитить приграничные регионы России от атак украинских беспилотников. Хотя взять Харьков трудно, РФ может окружить город и оказывать огромное давление.

Отметим, аналитики Института изучения войны оценивают, что российские оккупанты продвинулись не более, чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены удерживать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины.

Американские эксперты отмечают, что темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжают снижаться после того, как оккупанты сначала захватили районы, которые, как теперь подтвердили украинские официальные лица, были менее защищенными.



