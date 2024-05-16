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На сколько км от границы удалось продвинуться россиянам в Харьковской области

Аналитики ISW сообщают, что россияне продвинулись не более, чем на 8 км от границы на севере Харьковщины

сегодня, 07:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Аналитики Института изучения войны оценивают, что российские оккупанты продвинулись не более, чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены удерживать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

На сколько км от границы удалось продвинуться россиянам в Харьковской области

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, что темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжают снижаться после того, как оккупанты сначала захватили районы, которые, как теперь подтвердили украинские официальные лица, были менее защищенными.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные заявили, что украинские силы частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области, граничащей с Россией.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин проинформировал, что российские войска пытаются достичь тактических успехов вблизи Лукьянца и Волчанска, чтобы создать плацдармы для дальнейшего наступления, но украинские контратаки, артиллерийские удары и удары беспилотников не позволяют российским войскам закрепиться в этих районах.

Представители Харьковской ОВА заявили 15 мая, что из-за постоянных обстрелов удалось построить первую и вторую линии обороны только лишь на расстоянии 12-13 километров и 20 километров от границы, соответственно.

По оценкам ISW, российские силы продвинулись не более чем на восемь километров от границы в северной части Харьковской области.

Оккупанты, действующие на территории России, могут легко наносить артиллерийские удары по украинским оборонительным позициям вблизи границы, а запреты на использование предоставленных Западом систем вооружения для нанесения ударов по тыловым российским районам по ту сторону границы делают стационарные украинские оборонительные позиции вблизи границы уязвимыми и, возможно, беззащитными.

С 10 мая российские войска смогли достичь тактических успехов на севере Харьковской области в районах, где украинские войска целенаправленно не создавали значительных оборонительных линий, и сейчас, похоже, предпочитают создавать "буферную зону", а не глубоко проникать на территорию Харьковской области.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-15-2024
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