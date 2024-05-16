Есть ли у россиян запасы на прорывы: почему замысел РФ на Харьковщине сорван

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Кравцев Сергей
Уже около недели Россия штурмует границы Украины на севере. В частности, речь идет об атаках врага на Харьковскую область. Есть ли у россиян запасы на прорывы? Можно ли сказать, учитывая ситуацию в Харьковской области, что замысел РФ сорван? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что северное направление фронта в Украине (в частности Харьковская область) пока не является столь критическим. На востоке продвижение войск РФ измеряется минимальными расстояниями. У россиян сейчас нет запасов на стратегические прорывы.
Згурец уверен, что россияне постараются использовать свои ограниченные резервы на широкой линии фронта.
Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире общенационального телемарафона выразил мнение, что замысел российских окупантов в их наступлении в Харьковской области в главной части сорван.
Комментируя ночное сообщение Генштаба ВСУ по поводу того, что на Харьковском направлении украинские подразделения отошли на более выгодные позиции, Киричевский отметил, что "дополнительных деталей, которые могли бы конкретно прояснить, что это значит, пока нет".
При этом эксперт акцентировал, что в Харьковском направлении возникло много медийного внимания, поэтому Генштабу приходится объяснять каждый шаг наших военных.
При этом он добавил, что то, что россияне медленно продвигаются в районе Волчанска, не означает, что они слабы. Нельзя ни в коем случае недооценивать врага.
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