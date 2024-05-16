Есть ли у россиян запасы на прорывы: почему замысел РФ на Харьковщине сорван

Уже около недели Россия штурмует границы Украины на севере. В частности, речь идет об атаках врага на Харьковскую область. Есть ли у россиян запасы на прорывы? Можно ли сказать, учитывая ситуацию в Харьковской области, что замысел РФ сорван? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Оккупанты не могут быстро продвигаться

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что северное направление фронта в Украине (в частности Харьковская область) пока не является столь критическим. На востоке продвижение войск РФ измеряется минимальными расстояниями. У россиян сейчас нет запасов на стратегические прорывы.

"В Курской, Брянской и Белгородской областях у противника сконцентрировано 50 тысяч личного состава. На Харьковском направлении, со стороны Белгородской области, наши военные говорили о том, что там сконцентрировано около 30 тысяч личного состава армии РФ. По оценкам способности РФ обеспечить продвижение в сторону Харькова – это считается недостаточным количеством. Но для атак и создания условных санитарных зон, к чему стремится РФ этих сил может хватить", — отметил эксперт.

Згурец уверен, что россияне постараются использовать свои ограниченные резервы на широкой линии фронта.

Россияне имеют большие потери

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире общенационального телемарафона выразил мнение, что замысел российских окупантов в их наступлении в Харьковской области в главной части сорван.

Комментируя ночное сообщение Генштаба ВСУ по поводу того, что на Харьковском направлении украинские подразделения отошли на более выгодные позиции, Киричевский отметил, что "дополнительных деталей, которые могли бы конкретно прояснить, что это значит, пока нет".

"Но в данном случае я не думаю, что мы говорим о чем-то более таком критическом", — отметил он.

При этом эксперт акцентировал, что в Харьковском направлении возникло много медийного внимания, поэтому Генштабу приходится объяснять каждый шаг наших военных.

"Учитывая то, что Харьков был основной целью этого российского, назовем так его, диверсионного, наступления, уже есть базовая вещь, что замысел врага в главной части сорван. Это уже, можно сказать, не то что не провал, — это уже в чем-то на тактическом уровне победа", — подчеркнул Киричевский.

При этом он добавил, что то, что россияне медленно продвигаются в районе Волчанска, не означает, что они слабы. Нельзя ни в коем случае недооценивать врага.

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