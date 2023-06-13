Прогноз по освобождению Украины: куда враг стягивает войска

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Кравцев Сергей
Контрнаступательные операции ВСУ задают темп тому, что сейчас происходит на фронте. Несмотря на то, что российская пропаганда утверждает, что Россия контролирует ситуацию, командованию врага приходится задействовать дополнительные резервы для удержания своих позиций. Какую стратегию выбрал Генштаб ВСУ? Куда РФ экстренно перебрасывает резервы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Генштаб ВСУ выбрал правильную стратегию, когда информирует общественность о продвижении и освобождении защитников с задержкой по времени. Свое мнение эксперт озвучил у себя в Телеграмм.
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Александр Коваленко уверен, что освобождено уже намного больше территорий, чем официально сообщает Генштаб.
По его словам, освобождение Сторожевого лишь подтверждает догадки относительно движения вдоль речки Мокрые Ялы по обоим берегам.
Военный эксперт в эфире своего ютуб-канала рассказал, что Генштаб страны-агрессора принял решение о стягивании всех резервов на Запорожское направление фронта, чтобы попытаться остановить прорыв украинской армии.
по его словам, ВСУ не спешат с продвижением, а вот противник спешит бросать в бой все новые и новые резервы. Это только в плюс, ведь запаса прочности у россиян не так уж и много.
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