Прогноз по освобождению Украины: куда враг стягивает войска

Контрнаступательные операции ВСУ задают темп тому, что сейчас происходит на фронте. Несмотря на то, что российская пропаганда утверждает, что Россия контролирует ситуацию, командованию врага приходится задействовать дополнительные резервы для удержания своих позиций. Какую стратегию выбрал Генштаб ВСУ? Куда РФ экстренно перебрасывает резервы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Действуют ВСУ небольшими мобильными штурмовыми группами, на бронеавтомобилях, либо легкобронированной технике

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Генштаб ВСУ выбрал правильную стратегию, когда информирует общественность о продвижении и освобождении защитников с задержкой по времени. Свое мнение эксперт озвучил у себя в Телеграмм.

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Александр Коваленко уверен, что освобождено уже намного больше территорий, чем официально сообщает Генштаб.

"Действуют СОУ небольшими мобильными штурмовыми группами, на бронеавтомобилях, либо легкобронированной технике, что говорит и о том, что это не основные ударные силы. В общем, назовём это так, разведка боем на максималках с перевыполненными задачами", — отметил Коваленко.

По его словам, освобождение Сторожевого лишь подтверждает догадки относительно движения вдоль речки Мокрые Ялы по обоим берегам.

"Это позволяет, с учётом "других движений" оккупантам создавать угрозу "интересного положения" и мотивирует их отрицательно наступать раньше прямого контакта. Из всего вышеизложенного и без учёта ещё четвёртого и пятого моментов, которые вам не сильно будут интересными, да и озвучивать которые не следует, можно сделать весьма ожидаемый вывод – всё только начинается", — считает Александр Коваленко.

ВСУ продолжают наступательные действия, шаг за шагом отвоевывая территории

Военный эксперт в эфире своего ютуб-канала рассказал, что Генштаб страны-агрессора принял решение о стягивании всех резервов на Запорожское направление фронта, чтобы попытаться остановить прорыв украинской армии.

"Они (Ред. – россияне) снимают войска с других направлений… Я думаю, это нам поможет очень существенно", — отметил Олег Жданов.

по его словам, ВСУ не спешат с продвижением, а вот противник спешит бросать в бой все новые и новые резервы. Это только в плюс, ведь запаса прочности у россиян не так уж и много.

"Наши войска уверенно продвигаются вперед и уверенно удерживают занятые ими позиции… Стоит сказать, что рашистские войска отходят довольно организованно, есть отдельные моменты бегства, оставления позиций, но в общем отвод подразделения осуществляется организовано", – отметил эксперт.

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