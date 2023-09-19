Проект «Хочу жить» озвучил количество россиян, сдавшихся в плен за год

Согласно статистике проекта "Хочу жить" в украинский плен сдалось 216 российских солдат в период с сентября прошлого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию проекта "Хочу жить".



Российские пленные. Фото из открытых источников

В сентябре 2022 года Украина запустила проект "Хочу жить". Его основная задача – уменьшить количество русских солдат на фронте и получить лиц для обменного фонда. Как заявляют организаторы, это "единственная реальная возможность" вернуться российским солдатам домой живыми.

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Всего сайт "Хочу жить" посетило более 48 млн человек. Большинство из которых заходили на сайт из России – 43 млн. Проект за год работы получил более 25 тыс. заявлений на сдачу в плен, однако реальное количество военнопленных, воспользовавшихся этой возможностью, составляет 216 человек. Однако еще 1072 человека ожидают эвакуации.

В пресс-службе проекта отметили, что сдача в плен часто происходит вместе с российской техникой, которая впоследствии попадает в ряды ВСУ. Кроме того, организаторы подчеркнули, что после спецоперации "Синица", когда российский военный передал Украине вертолет, количество заявок на сдачу в плен значительно выросло.

Организаторы проекта отметили, что не планируют останавливаться на достигнутом и дальше будут работать, чтобы пополнить фонд пленных для обмена на украинских бойцов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько денег тратит Украина на содержание одного российского военнопленного.

Также "Комментарии" писали, что союзник Украины объявил о передаче 45 танков. Среди танков будет 30 единиц Leopard 1 и 15 танков T-72.