Украинские спецслужбы должны продолжать подрывы у тыла врага. Миф о том, что такие действия провоцируют ракетные обстрелы – российская пропаганда. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в своем блоге на Цензор.НЕТ , пишут "Комментарии".



СБУ має продовжити підриви військових об'єктів на території Росії

По его словам, взрывы на вражеских аэродромах снизили мощность ракетного залпа по Украине, что позволило эффективнее реагировать ПВО. Массовые обстрелы украинской энергосистемы не только подтвердили, что наша противовоздушная оборона лучше подстраивается под тактику РФ, но и окончательно опровергла один очень опасный миф, распространяемый в Украине. Мол, Россия атакует ракетами в ответ на действия украинской армии или спецслужб. Именно этот фейк пытаются разогнать вражеские пропагандисты и подыгрывающие им. Однако последние события показали, что ответные удары наоборот уменьшают возможности ракетного террора.

"Последним обстрелам предшествовал "хлопок" на военных аэродромах у глубины России. Причем мы ударили не просто авиабазами, а именно теми самолетами, которые оснащены крылатыми ракетами. Как минимум три ракетоносца были выведены из строя и не смогли принять участие в новой атаке" (на фотографиях поврежденных самолетов видны ракеты X-22.) Все это уменьшило мощность ракетного залпа, позволило ПВО эффективнее реагировать на этот удар”, — отмечает Загородний.

Политолог предлагает несколько вариантов того, что сделать Украине для эффективного сопротивления российским ударам.

Во-первых, необходимо установить точный список всех причастных к ракетным обстрелам. Десятки открытых уголовных дел – не формальность. Они могут стать основанием для рассмотрения в Гааге. Во-вторых, Украина обязана отвечать ударом по удару.

Эксперт подчеркивает необходимость создания отечественного флота морских дронов. Это ведь уникальная разработка СБУ. В общем, что в службе после прихода нового руководителя начали строить "Украинский Моссад", который будет отвечать ударом на удар – правильная и единственная возможная коммуникация с врагом.

Напомним, как писали "Комментарии", высшее руководство Российской Федерации разрабатывает план побега Владимира Путина на случай падения его режима. Неофициально проект называется "Ноев ковчег", а работы стартовали весной. Прямо с поражением в войне с Украиной этот вопрос не рассматривают.

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