Продлят ли сроки обновления данных военнообязанных после 17 июля: нардеп дал окончательный ответ

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не рассматривал документы о продлении срока обновления данных военнообязанных. Вениславский призвал всех к концу сроков обновить свои учетные данные.



Народный депутат отрицает информацию о продлении сроков обновления военно-учетных данных

Федор Вениславский прокомментировал заявления о возможном продлении сроков обновления данных для военнообязанных по истечении 60-дневного срока – 17 июля. По его словам, в настоящее время на рассмотрении нет никаких документов о пересмотре сроков обновления данных.

"На сегодняшний день Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке на своем заседании никаких проектов нормативно-правовых актов, законодательных актов о продлении срока обновления не принимал", — заявил Вениславский.

Нардеп указал, что, по его мнению, сроки не продлятся, поэтому военнообязанным нужно обновить свои данные до 17 июля.

"Говорить о том, что до 17 июля, когда истечет 60-дневный срок, мы будем принимать, я думаю, вряд ли это с точки зрения физической возможности реально. Я призываю всех граждан присоединиться к процессу обновления своих учетных данных", — добавил Вениславский.

На 7 июля 2024 года 3,2 млн граждан Украины обновили военно-учетные данные. Обновить свои данные можно через приложение Резерв+, ЦНАП или ТЦК.

Напомним, что согласно действующему закону о мобилизации, военнообязанные украинцы в возрасте 18-60 лет должны до 16 июля обновить свои военно-учетные данные. Если не обновить данные, придется заплатить штраф 17-25 тыс. гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 категориях украинцев, которым точно не нужно обновлять данные в ТЦК.

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