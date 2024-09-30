Продался за деньги: агент РФ помогал врагу обойти украинскую ПВО

Служба безопасности Украины провела успешную операцию по задержанию еще одного агента ФСБ в Черкассах. Этот человек занимался шпионской деятельностью, собирая информацию о местоположениях подразделений противовоздушной обороны ВСУ, защищающих небо над регионом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Агент РФ. ФОТО: СБУ

Как сообщили в СБУ, российских кураторов интересовали точные координаты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп украинских войск. Кроме того, агент собирал данные о дислокации и системе охраны подразделений Национальной гвардии.

45-летнего жителя Черкасс завербовали через Телеграмм-каналы, обещая "легкие" деньги. Под руководством окупантов он передвигался по области, скрыто фиксируя места расположения украинских защитников. Чтобы получить больше информации, он использовал общение со знакомыми, маскируя разведывательные запросы под обычные бытовые разговоры.

Полученные данные агент наносил на Google Maps и отправлял вместе с фотографиями своим российским кураторам. Враг планировал использовать эту информацию для осуществления новых ракетных и дроновых атак, обходя украинскую ПВО.

Однако СБУ вовремя разоблачила шпиона и задержала его во время проведения дополнительной разведки возле одного из военных объектов. У задержанного изъяли мобильный телефон с поличным его сотрудничества с ФСБ.

Задержанному предъявлено подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он заключен под стражу без права внесения залога, а наказание может достичь пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.

