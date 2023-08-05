Процессом войны в Украине в РФ управляет уже не Путин – что происходит на фронте

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Кравцев Сергей
Готовясь быстро оккупировать всю Украину в Москве явно не рассматривали вариант, что война настолько затянется. Действительно ли Путин понимает, что сейчас происходит в Украине? Кто сейчас руководит войной? И, что в целом происходит на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала высказал мнение, что ходом войны против Украины в России управляет уже не российский диктатор Владимир Путин, а чекистская мафия.
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Он высказал мнение, что преступный режим в России сейчас сознательно идет на повышение ставок в войне, чтобы заставить Запад принять требования Кремля и согласиться остановиться и начать договариваться на тех позициях, которые украинская и российская армия имеют на сейчас.
Олег Жданов заявил, что Запад хорошо понимает тактику Кремля. При этом он акцентировал внимание на том, что поставки вооружения Украине не прекращались и идут "по графику".
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Апостроф TV" заявил, что украинские защитники знали заранее, что противник стягивает на Лимано-Купянское направление большую группировку сил и средств, чтобы как минимум прорвать украинскую линию фронта и привлечь максимальное количество резервов, которые ВСУ предполагали использовать на юге. В Генштабе знали это и поэтому попытались создать для врага вязкую оборону, чтобы он в попытках прорвать фронт, так ничего и не добился.
При этом полковник запаса подчеркнул, продвижение украинской армии на Бахмутском направлении создает для ВСУ определенные оперативные преимущества.
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сегодня, 11:10
Військова стратегія перетворюється на зручну бізнес стратегію. Тіло України стікає кров'ю, гине цивільне населення тут і страждає в окупації, мільйони виїхали. Країна знайшла можливість забезпечити захисників всім так, що кожен з них здатен вбивати по 10 ворогів. Країна збирає кошти, в АТБ пропускає без черги і багато всього іншого робить для тих, хто зобов'язався її захищати. Але замість швидкого і переможного наступу (тих, кого ніхто не зупинить), який гучно обіцяють з квітня 2022 - йде багаторічне повільне виснаження, створення чогось в'язкого. Ну той що, куди поспішати? Захисники вже зручно облаштувались. Цей наступ увійде в світову історію, як найбільш повільний, тривалий і зручносте-шукательний. Поки населення стикає кров'ю. Все буде Маріуполь!