Процессом войны в Украине в РФ управляет уже не Путин – что происходит на фронте

Готовясь быстро оккупировать всю Украину в Москве явно не рассматривали вариант, что война настолько затянется. Действительно ли Путин понимает, что сейчас происходит в Украине? Кто сейчас руководит войной? И, что в целом происходит на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Сегодня чекистская мафия управляет процессом

Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала высказал мнение, что ходом войны против Украины в России управляет уже не российский диктатор Владимир Путин, а чекистская мафия.

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"Путин, может быть, какие-то распоряжения дает, но вряд ли они доводятся до полного исполнения. Например, я больше, чем уверен, что Путин отдал приказ расправиться и с Пригожиным, и с "Вагнером" (Ред. – после мятежа)", — заявил эксперт.

Он высказал мнение, что преступный режим в России сейчас сознательно идет на повышение ставок в войне, чтобы заставить Запад принять требования Кремля и согласиться остановиться и начать договариваться на тех позициях, которые украинская и российская армия имеют на сейчас.

Олег Жданов заявил, что Запад хорошо понимает тактику Кремля. При этом он акцентировал внимание на том, что поставки вооружения Украине не прекращались и идут "по графику".

Противник пока играет нашу игру

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Апостроф TV" заявил, что украинские защитники знали заранее, что противник стягивает на Лимано-Купянское направление большую группировку сил и средств, чтобы как минимум прорвать украинскую линию фронта и привлечь максимальное количество резервов, которые ВСУ предполагали использовать на юге. В Генштабе знали это и поэтому попытались создать для врага вязкую оборону, чтобы он в попытках прорвать фронт, так ничего и не добился.

"Поэтому на сегодняшний день мы удерживаем наши позиции с тем комплектом сил на имеющихся средств и с теми оперативными резервами, которые специально были предназначены для этого направления. Однако ситуация остается чрезвычайно сложной, и большую роль здесь играют героизм и стойкость наших бойцов", – заявил Сергей Грабский.

При этом полковник запаса подчеркнул, продвижение украинской армии на Бахмутском направлении создает для ВСУ определенные оперативные преимущества.

"Речь не идет о том, что мы будем штурмовать это место, которое когда-то называлось городом Бахмут. Для нас принципиально уничтожение противника, во-вторых, — недопущение перемещения резервов противника на другие направления. Поэтому мы создаем зону постоянного давления на этом направлении", — заявил эксперт.

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