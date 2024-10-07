Процесс развала войска запущен: чем опасен мятеж 123-й бригады

На прошлой неделе бойцы 187-го батальона 123-й бригады ТРО самовольно покинули позиции на Донбассе и прибыли в Николаевскую область, где устроили митинг, "чтобы обратить внимание на недостаточную подготовку и недостаток вооружения для участия в боевых действиях". При этом, как отметил политический аналитик Роман Пономаренко, они заявили, что якобы у них не было даже пулеметов, а значит, у них нечем было воевать. Вместе с тем командование ТРО заверило, что бригада была обеспечена вооружением.

123 бригада

"И я почему думаю, что действительно так и есть. Другое дело, что вооружение может быть потеряно из-за некомпетентных действий командования и личного состава данного батальона, но это уже другой вопрос", — отметил эксперт.

При этом он считает, что этот бунт военных, учитывая последние события, является закономерным явлением. Дело в том, говорит Пономаренко, что моральный дух в обществе и в армии не слишком высок. Прежде всего, из-за отсутствия общественного консенсуса по поводу продолжения войны и ее целей, добавил эксперт.

"Кроме этого на мораль армии влияют популистские заявления властей, вроде, что война завершится уже этой осенью. Хотя никаких военных или политических предпосылок для этого пока нет, и широко анонсированный "план победы" дальше бумажки не пошел", — подчеркнул Пономаренко.

По его мнению, несостоятельность власти на третьем году полномасштабной войны дать четкие и всем понятные месседжи – "за что именно" и "до какого момента", которые будут приняты большинством украинцев, становится весомым деструктивным фактором, разъедающим тыл.

"В нормальной армии этот мятеж должен быть быстро подавлен, с жесткими и показательными наказаниями для зачинщиков. Потому сейчас все внимательно наблюдают за развитием событий. Если мятежникам все сойдет с рук, то это откроет дамбу, и процесс развала армии будет запущен", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные из 187 батальона 123-й бригады ТрО вышли на протест в Вознесенске Николаевской области. Они самовольно покинули воинскую часть, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке и недостатку вооружения.



