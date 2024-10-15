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Процесс поставлен на поток: десантники взялись за уничтожение бригады-монстра

Украинские десантники уничтожают 155 российскую бригаду, известную своими зверствами

сегодня, 10:45
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Ткачик Олеся

В ответ на октябрьские казни украинских военных в Курской области подразделения Вооруженных сил Украины, в частности десантно-штурмовые бригады, организовали операцию против личного состава 155-й бригады российской морской пехоты, обвиняемых в жестоких преступлениях.

Процесс поставлен на поток: десантники взялись за уничтожение бригады-монстра

95 десантно-штурмовая бригада

Как сообщает Forbes, украинские 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады, занявшие позиции на юго-восток и юго-запад от позиций 155-й бригады, устроили засаду на морпехов.

Как отмечает издание, украинские войска особенно ненавидят 155-ю бригаду морской пехоты больше, чем другие российские подразделения. Дело в том, говорится в статье, что российские военные, вероятно, обезглавили четырех украинцев в августе и выставили их головы на шестах – это методы, обычно ассоциирующиеся с террористическими группировками.

В октябре российским войскам удалось прорваться к позициям украинских операторов в Курщине. По информации СМИ, оккупанты раздели их и убили выстрелами в голову.

14 октября 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада сообщила в Telegram, что ее военные продолжают уничтожать российских морпехов на Курщине.

"Можно сказать, что этот процесс украинские десантники поставили на поток. Так, на днях буковинские малиновые береты устроили засаду, в которую попали убийцы из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота, систематически нарушающие военное право", — говорится в статье.

Украинские военные также добавили, что охота на российских извергов получилась удачной – живыми никто из российских морпехов не остался.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что несколько дней назад украинские десантники также уничтожили штурмовиков из 155 бригады морской пехоты врага.




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/10/14/days-after-russian-marines-murdered-nine-ukrainian-prisoners-ukrainian-paratroopers-are-looking-for-revenge-and-finding-it/?ss=aerospace-defense
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