Процесс пошел: кого Кремль начал завозить на оккупированные территории

На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли священники из Чувашии. Таким образом, Кремль планирует развивать фейковую "епархию" в рамках агентурной деятельности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Москва полностью изменила руководящий состав фейковой Бердянской Епархии. Предыдущего российского ставленника Андрея Волчкова отправили в ссылку в Биробиджан, потому что захваченные россиянами церкви игнорируют местные", — говорится в сообщении ЦНС.

При этом аналитики ЦНС отмечают, новым ставленником российских спецслужб в должности стал Александр Белков (по легенде епископ Феодор), которого направили в Бердянск из Чувашии.

"Он прибыл вместе со своей свитой, задача которой отлаживать агентурную сеть в регионе", — информируют в ЦНС.

Отметим, ранее в британской разведке заявили, что путинский режим на временно захваченных украинских территориях пытается не терять время и делать все возможное, чтобы искоренить все, что связано с Украиной. Российские власти готовят чиновников и строят тюрьмы.

В ведомстве отметили, что Российская академия народного хозяйства и государственной службы запускает магистерскую программу "Государственное и муниципальное управление", которая, по словам представителя вуза, даст выпускникам навыки работы на всех уровнях власти, в том числе в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что Россия создала 58 федеральных пенитенциарных учреждений на временно оккупированных территориях Украины.



