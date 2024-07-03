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Проблемы с отоплением многоэтажек: что ждет украинцев этой зимой

Квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления, - Станислав Игнатьев

3 июля 2024, 12:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Председатель совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики, Станислав Игнатьев, предупредил, что без должной подготовки, жители многоэтажных домов могут столкнуться с серьезными трудностями зимой. По его словам, основная проблема — подача тепла на высоту более девяти этажей.

Проблемы с отоплением многоэтажек: что ждет украинцев этой зимой

Квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления

"Отопление будут подавать. Но вопрос, откуда оно будет генерироваться, это во-первых. А второй вопрос, как поднимать на многоэтажную застройку это отопление. К 9 этажу давление может выдать то, что дают теплостанции. К примеру, Киевская ТЭЦ-5 может дать давление. По другим – вопрос", — рассказал Игнатьев в интервью каналу "КИЕВ24"

Он подчеркнул, что для обеспечения должного давления теплоносителя в системах отопления высотных построек необходимо использование дополнительных генераторов, особенно в условиях возможных отключений электроэнергии.

Эксперт также отметил потенциальный дефицит генераторов и топлива, который может вызвать панику среди населения.

"Но я также думаю, что это приведет к панике на рынке. На рынке очередь за генераторами стоит уже на год вперед. Во-вторых, паника может возникнуть на горюче-смазочные материалы, на АЗС. Поскольку вы понимаете, какой объем топлива необходим для того, чтобы обеспечить эти генераторы и выдачу электроэнергии по домам", – добавил он.

Игнатьев призвал к немедленным действиям по подготовке к зимним условиям и заверению в стабильности отопительных систем во всех районах города.

Ранее "Комментарии" писали, что с наступлением зимнего периода 2024/2025 года Украина столкнется с серьезным испытанием в сфере энергоснабжения. Потери, вызванные полномасштабным вторжением, существенно усложнили ситуацию, снизив потенциал генерации электроэнергии в стране.



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/vidklyuchennya-svitla-kvartiri-vische-9-poverhu-mozhut-lishitis-bez-opalennya-ekspert-2613198.html
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