Проблемы с отоплением многоэтажек: что ждет украинцев этой зимой

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Черновалова Кристина
Председатель совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики, Станислав Игнатьев, предупредил, что без должной подготовки, жители многоэтажных домов могут столкнуться с серьезными трудностями зимой. По его словам, основная проблема — подача тепла на высоту более девяти этажей.
Квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления
Он подчеркнул, что для обеспечения должного давления теплоносителя в системах отопления высотных построек необходимо использование дополнительных генераторов, особенно в условиях возможных отключений электроэнергии.
Эксперт также отметил потенциальный дефицит генераторов и топлива, который может вызвать панику среди населения.
Игнатьев призвал к немедленным действиям по подготовке к зимним условиям и заверению в стабильности отопительных систем во всех районах города.
Ранее "Комментарии" писали, что с наступлением зимнего периода 2024/2025 года Украина столкнется с серьезным испытанием в сфере энергоснабжения. Потери, вызванные полномасштабным вторжением, существенно усложнили ситуацию, снизив потенциал генерации электроэнергии в стране.
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