Проблемы с отоплением многоэтажек: что ждет украинцев этой зимой

Председатель совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики, Станислав Игнатьев, предупредил, что без должной подготовки, жители многоэтажных домов могут столкнуться с серьезными трудностями зимой. По его словам, основная проблема — подача тепла на высоту более девяти этажей.

Квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления

"Отопление будут подавать. Но вопрос, откуда оно будет генерироваться, это во-первых. А второй вопрос, как поднимать на многоэтажную застройку это отопление. К 9 этажу давление может выдать то, что дают теплостанции. К примеру, Киевская ТЭЦ-5 может дать давление. По другим – вопрос", — рассказал Игнатьев в интервью каналу "КИЕВ24"

Он подчеркнул, что для обеспечения должного давления теплоносителя в системах отопления высотных построек необходимо использование дополнительных генераторов, особенно в условиях возможных отключений электроэнергии.

Эксперт также отметил потенциальный дефицит генераторов и топлива, который может вызвать панику среди населения.

"Но я также думаю, что это приведет к панике на рынке. На рынке очередь за генераторами стоит уже на год вперед. Во-вторых, паника может возникнуть на горюче-смазочные материалы, на АЗС. Поскольку вы понимаете, какой объем топлива необходим для того, чтобы обеспечить эти генераторы и выдачу электроэнергии по домам", – добавил он.

Игнатьев призвал к немедленным действиям по подготовке к зимним условиям и заверению в стабильности отопительных систем во всех районах города.

Ранее "Комментарии" писали, что с наступлением зимнего периода 2024/2025 года Украина столкнется с серьезным испытанием в сфере энергоснабжения. Потери, вызванные полномасштабным вторжением, существенно усложнили ситуацию, снизив потенциал генерации электроэнергии в стране.

