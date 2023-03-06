Проблема разминирования: на мине взорвался трактор

В Херсонской области на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами, подорвался трактор. Трагедия произошла в селе Зеленый Гай. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

Мінна небезпека

Как сообщают чиновники, во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один получил ранения.

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"Жители Херсонщины, в который раз напоминаем, что сейчас очень ОПАСНО посещать территории, которые еще не обследовали саперы, — призывают местных жителей чиновники. — Поэтому ради вашей безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий. Если вы увидели взрывоопасный предмет, отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей или стражей порядка. Ни в коем случае не пытайтесь обезвредить его самостоятельно — этим занимаются исключительно профессиональные взрывотехники".

Ранее Херсонская ОВА сообщала о подрыве на мине местного жителя, который пошел за дровами в лесополосу — ему оторвало часть стопы.

По мнению министра экономики Украины Юлии Свириденко, на разминирование Украины может уйти до 70 лет после войны.

"Итак, для решения этой проблемы в кратчайшие сроки нужна мощная поддержка международных партнеров — финансовая, технологическая, организационная, — заявляла она ранее в СМИ.

Также украинские аэроразведчики показали лицо "русского мира" без прикрас — военные из аэроразведки "Фалькон" сделали подробные снимки улиц Бахмута и ужасных разрушений, произошедших в городе после прихода оккупантов.