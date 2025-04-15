Проблема не в ТЦК: стало известно об основном провале в мобилизации в Украине

Военнослужащий, аэроразведчик и общественный деятель Игорь Луценко считает, что изменять формат работы территориальных центров комплектования (ТЦК) нецелесообразно. По его словам, эффективность мобилизационной кампании зависит не от структуры центров, а от четкой государственной политики, которая одновременно мотивировала бы и контролировала мобилизационный процесс. Об этом Луценко рассказал в интервью Главкому.

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"Чтобы ТЦК могли давать больше военнослужащих, нужно не их менять, а создать действенный механизм вовлечения людей. Сами по себе ТЦК ничего не решат", — подчеркнул он.

Активист констатирует: сейчас в Украине нет ни действенного "кнута", ни убедительного "пряника", которые бы стимулировали украинцев вступать в ряды ВСУ.

Он привел пример российской армии, где военные получают существенные выплаты — от 20 до 40 тысяч долларов в год, не считая более высокой заработной платы, чем в ВСУ.

"У России есть больше финансовых возможностей, чтобы удерживать армию. Это — факт", — отметил Луценко.

Он также призвал к очистке рядов ВСУ от людей с зависимостями и физическими недостатками, не позволяющих эффективно служить. В то же время, убежден Луценко, нужно открыть путь для мотивированных и профессиональных бойцов.

Особое внимание он обратил на проблему участия иностранных добровольцев в войне. По его словам, украинское законодательство до сих пор не предусматривает механизмов, которые позволили бы иностранцам беспрепятственно присоединяться к ВСУ.

"Кто купит иностранцу билет в Украину? Государство этого не делает. У нас нет даже законодательного пути для этого", — пояснил он.

Иностранцы из стран Африки и Латинской Америки часто сталкиваются с визовыми проблемами, поскольку не могут даже попасть в Европу. По мнению Луценко, МИД должен создать "зеленые коридоры" для добровольцев, а Минфин профинансировать их транспортировку.

"Россия спокойно посылает самолеты в Латинскую Америку, собирает бойцов и привозит их к себе. А мы разве не можем довезти своих союзников до, скажем, Кракова, и оттуда под контролем доставить в Украину?", — спрашивает он.

Если государство разработает соответствующую программу, уверен Луценко, Украина сможет ежемесячно принимать не десятки, а тысячи иностранных добровольцев, готовых воевать за свободу.

Портал "Комментарии" писал, что на фоне интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сообщил, что Вооруженные силы должны мобилизовать ежемесячно 30 тысяч человек, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, почему мобилизация в Украине провалилась, а украинцы не хотят уходить на фронт.