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Проблема не только в США: какой ключевой союзник Киева тормозит поставки вооружения

Guardian отмечает, что Минобороны Британии обвинили в задержке поставок вооружения для Украины

сегодня, 07:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство обороны Великобритании не использовало более половины военного фонда в размере 900 миллионов фунтов стерлингов, который предназначен для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Проблема не только в США: какой ключевой союзник Киева тормозит поставки вооружения

Поставки вооружения. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что деньги не были использованы из-за бюрократических задержек с заключением контрактов.

Международный фонд для Украины, возглавляемый Великобританией, насчитывает девять стран-доноров. Критики утверждают, что он медленно поставляет оружие на фронт.

Из 900 млн фунтов стерлингов, предоставленных правительствами за последние два года, из которых 500 млн фунтов стерлингов поступили от Великобритании, только 404 млн фунтов стерлингов было выделено или потрачено.

Министры признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не прибудет в Украину до весны следующего года.

Чиновники Минобороны Британии объясняют задержки необходимостью оценить каждую из огромного количества оборонных компаний, участвовавших в тендерах на получение контрактов.

Стоит отметить, что международный фонд для Украины был создан в августе 2022 года для финансирования военной подготовки и оборудования после Российского вторжения. Он был разработан как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит Министерство обороны Великобритании от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

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Источник: https://www.theguardian.com/politics/2024/apr/19/ministry-of-defence-accused-of-go-slow-ukraine-fund-unused?CMP=telegram_guardian
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