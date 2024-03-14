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Проблема актуальна. В ГУР сделали заявление о покушении на Зеленского

Российские спецслужбы страны-агрессора будут и дальше предпринимать попытки устранить военно-политическое руководство страны, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов

сегодня, 19:50
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Ткачик Олеся
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Как отметил Андрей Юсов, проблема того, что российские спецслужбы будут пытаться покушаться на руководство Украины, остается очень острой и актуальной.

Проблема актуальна. В ГУР сделали заявление о покушении на Зеленского

Андрей Юсов

По его словам, россияне не ведут войну по правилам, а также не играют в джентльменские игры. Они, по словам представителя ГУР Минобороны, воюют низменными, коварными методами против украинских гражданских.

"И да – путем попытки устранить военно-политическое руководство",
– отметил Юсов.

Представитель разведчиков добавил, что подобные попытки врага были уже неоднократно остановлены. Именно поэтому, добавил Андрей Юсов, такая угроза сохраняется и задача борьбы с ней все еще остается очень острой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 марта в Одессе, когда президент Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по месту, которое находилось в 150 метрах от локации, где проходила встреча двух топ-чиновников.

После этой ракетной атаки Мицотакис сообщил, что взрывы были слышны очень близко от места встречи. Кроме того, по его словам, топ-политики не успели эвакуироваться в безопасное место. Эти события греческий премьер назвал "впечатляющим опытом".

Через несколько дней после этого в интервью западным СМИ Владимир Зеленский сообщил , что по данным спецслужб на него было совершено более десяти покушений, которые удалось предотвратить. При этом он добавил, что считает честью находиться в таких условиях, потому что украинцы во время захватнической войны России также ежедневно подвергают свои жизни опасности. Особенно, по его словам, это касается украинских военных, ежедневно на фронте рискующих своей жизнью. Также, добавил Зеленский, своей жизнью рискуют и мирные граждане Украины, ведь враг запускает ракеты по гражданским объектам, и они, к сожалению, прилетают в дома мирных украинцев.




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Обсуждения

Іван

сегодня, 20:06

Зеленський та Буданов влаштували змагання хто вигадає більше замахів на себе. Здається, поки виграє Буданов, але Юсов підіграє іншій команді.


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