Призывы к бунту военных. Их инициаторами должна заняться СБУ

Украина сейчас стоит на грани роста напряженности в войне с Россией, поэтому обсуждение вопроса о демобилизации считается преждевременным, считает политолог Владимир Фесенко.

Бунты на фронте

По его словам, правда в том, что война еще не закончилась, более того, сейчас мы стоим на грани роста военного конфликта со стороны России. Как подчеркнул эксперт, при этом страна-агрессор планирует приступить к новой мобилизации и это при том, что в Украине сейчас не хватает бойцов на фронте.

"У россиян есть преимущество, и если сейчас начать демобилизацию, это создаст серьезные проблемы для нашей обороны",

– подчеркнул эксперт.

Фесенко отметил, что война продолжается, и обращение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к депутатам о демобилизации и ротации должны рассматриваться в соответствующем законопроекте, а не в проекте закона о мобилизации. По его мнению, депутаты решили внимательно выслушать обращение Главнокомандующего ВСУ и процедурно это не нарушение.

При этом политолог считает, что СБУ должна заняться людьми, которые в соцсетях призывают военных начать бунты из-за отмены демобилизации.

"Надо понимать простую вещь – если не будет сейчас мобилизации, то мы проигрываем войну. Если начнутся бунты на фронте, к которым там кто-то призывает, то мы проигрываем войну"

, – подчеркни политолог.

В этом случае, добавил он, те, кто хотел демобилизоваться, будут воевать либо в армии страны-агрессора, либо сидеть в российской тюрьме. По его словам, нет ничего страшного, если вопрос демобилизации и ротации будет решен отдельным законопроектом.

Политолог также подчеркнул, что вопросы мобилизации и демобилизации представляют собой чувствительную тему в обществе, и некоторые политические силы могут пытаться манипулировать ею, чтобы вернуть себе популярность. При этом эксперт предположил, что в Верховной Раде найдут голоса под законопроект и добавил, что за него не будут голосовать депутаты Европейской солидарности и Батьківщини.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в "Европейской солидарности" закон о мобилизации называют плохим и предлагают его снова переписать.