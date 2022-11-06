Призыв к "эвакуации" на севере: в Ровенской ОВА отреагировали на сообщения

Глава ОВА сообщил, что в настоящее время изменений на государственной границе не наблюдается, поэтому ситуация на севере Ровенской области спокойная.

Некоторые телеграммы-каналы опубликовали сообщения для жителей северных областей, призывая их к эвакуации. Но для этого нет оснований. Соответствующее заявление сделал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram-канал .

"Как всегда наши бойцы – ВСУ, ТрО, добровольцы – в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени телеграмм-каналами распространяются предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны белорусе. В частности сегодня. Но оснований для них – нет. Доверяем только официальным источникам информации", — сообщил Коваль.

6 ноября отдельные паблики в Телеграмме призвали местных жителей Ровенской и северо-восточных регионов Волынской областей к временной эвакуации. В частности, военный Валерий Маркус посоветовал жителям этих регионов уехать "отдохнуть" на ближайший месяц.

"Кто проживает в северо-западной части Ровенской области и северо-восточной Волынской области, на ближайший месяц рекомендую куда-то уехать отдохнуть. Как все будет хорошо, спокойно себе вернетесь", — написал Маркус.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в США отреагировали на данные о опрокидывании Россией "Кинжалов" в Беларусь. США не подтверждают, что Россия опрокидывает гиперзвуковое оружие в Беларусь. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник отметил, что в США на сегодняшний день нет информации, подтверждающей готовность белорусских военных ввязываться войну против Украины.