Привлечение войск КНДР в войну кардинально изменит решение США по Украине

Соединенные Штаты не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея вступит в войну на стороне России. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Reuters.

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В Пентагоне отметили, что по данным НАТО, северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области РФ. "Это может быть признаком того, как Россия надеется компенсировать растущие потери на поле боя и продолжать добиваться медленных, постоянных успехов в восточной Украине", — говорится в сообщении.

В США оценили, что на территории России уже находятся 10 тысяч солдат из Северной Кореи, а не 3 тысячи, как сообщалось ранее.

"Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и мы все больше озабочены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области РФ вблизи границы с Украиной", — заявила представитель Пентагона Сабрина. Сингх.

В Пентагоне пока предположили, что военные КНДР могут двигаться в направлении Курщины. Однако в ведомстве их присутствие не подтвердили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска уже прибыли в зону боевых действий. Появление военных КНДР было зафиксировано 23 октября 2024 года в Курской области РФ.

Напомним, что привлечение войск КНДР к войне в Украине прокомментировал Владимир Путин. Как он объяснил присутствие северокорейских военных на территории России, читайте по ссылке.