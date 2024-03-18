Привет Путину: вскоре Украина получит партию снарядов от союзника России

Чехии очень хорошо пригодились контакты времен Холодной войны, чтобы обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. В условиях, когда помощь США в поставках оружия поставлена на паузу, производство боеприпасов на Западе продолжает оставаться на слишком низком уровне, а запасы Киева сокращаются, Прага закупает снаряды у стран, которые выступают в качестве союзников Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".

Боеприпасы. Фото: из открытых источников

По информации издания, Чехия получила около 800 тысяч артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и определила еще 700 тысяч единиц, которые могут быть заказаны при наличии дополнительного финансирования. На данный момент уже обеспечен первый транш в 300 тысяч снарядов, причем наибольший вклад внесла Германия.

Бывшая принадлежность страны к бывшему советскому блоку оказалась неожиданным подспорьем. Чехия унаследовала крупную оружейную промышленность с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга, которые имеют большие запасы оружия советских времен и способны производить еще больше.

Хотя Прага умалчивает о том, откуда поступают боеприпасы, издание утверждает, что среди поставщиков есть и союзники России. Торговые соглашения предусматривают, что поставки будут осуществляться через Чехию или третьи страны, чтобы скрыть любую прямую связь между странами происхождения и Украиной, а также чтобы не подвергать поставщика гневу Москвы.

"Конфиденциальность – ключевой момент. Мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности или политической позиции — за некоторыми исключениями, такими как Северная Корея", — заявил Томаш Пояр, советник по национальной безопасности премьер-министра Петра Фиалы.

В свою очередь Ян Йиреш, заместитель министра обороны Чехии, сказал, что чешская инициатива выявила противоречие между дружественным публичным отношением некоторых правительств к России и их готовностью заключать сделки с союзниками Украины в частном порядке.

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