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Притула начал мегасбор на «Большой бронированный кулак»

Новый сбор денег для ВСУ.

сегодня, 10:24
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Автор:

Slava Kot








Сергей Притула 2 ноября анонсировал новый большой сбор на гусеничную бронетехнику. Об этом волонтер сообщил в своих социальных сетях.

Притула начал мегасбор на «Большой бронированный кулак»

Сергей Притула. Фото из открытых источников

Сергей Притула опубликовал видео с неизвестно дождливого места, где сообщил, что с приближением холодов и снегов украинским силам потребуется гусеничная техника, ведь колесная техника не подходит для таких условий.

На видео основатель благотворительного фонда "Сергея Притулы" проходит мимо британских БТР Spartan. Притула сообщает, что они провели тестирование и технику в хороших кондициях. Кроме того, волонтер отмечает, что бронетранспортеров очень много.

Именно так Притула анонсировал обширный мегасбор. И просит купить для украинской армии много бронированной техники и сделать из этого "Большой бронированный кулак".

В конце Сергей Притула сообщил, что цель сбора – 50 БТР Spartan. А само время привлечения средств продлится до 8 ноября и цель сбора – это 200 млн гривен.

Посмотреть видеообращение о начале мегасбора можно ниже:

Счета на мегасбор:

  • ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB
  • МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2
  • Paypal [email protected]

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинских военных, которые разделись для сбора денег на зимнюю форму для ВСУ.

Также "Комментарии" писали о сборе денег от Притулы на "отмщение для россиян". Именно таким образом украинский волонтер совместно с активистом Сергеем Стерненко отреагировали на массовую террористическую атаку со стороны России, состоявшуюся 10 октября. Тогда было запущено более 80-ти ракет по объектам критической инфраструктуры Украины.



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Источник: https://t.me/serhiyprytula/1322
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сегодня, 10:59

Одночасно вийшло розслідування стосовно керівника Дніпропетровської області Резніченко, який тільки на дороги через коханку відмив 1,5 мільярда. Нехай Притула звернеться до нього, щоб той віддав ту частку, яка належить Єрмаку.

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