Приспешники Путина должны бояться: у российского диктатора есть планы на Лукашенко и Кадырова

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Slava Kot
Российский политолог и оппозиционер Андрей Пионтковский прокомментировал недавнюю встречу Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. Он считает, что российский диктатор перед смертью убьет своих союзников: президента Белоруссии Александра Лукашенко и чеченского боевика Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Пионтковскому.
Лукашенко и Путин. Фото из открытых источников
Российский политолог и оппозиционер в последние годы живет в США, откуда он внимательно следит, что происходит в России и комментирует события. Не пропустил Пионтковский и последнюю встречу российского диктатора Путина с чеченским боевиком Рамзаном Кадыровым.
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Кроме того, политолог отмечает, что, по его мнению, состояние здоровья Владимира Путина тяжелое. Это можно заметить по виду российского диктатора. Также удивительным выглядит сам Кадыров. Чеченец впервые посетил Кремль с начала полномасштабного вторжения. Кадыров держит в руках листы с очень большим шрифтом и пытается их прочитать. СМИ предполагают, что лидер Чечни может быть болен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин показал возможного преемника Рамзана Кадырова в должности чеченского лидера из-за его болезней.
Также "Комментарии" писали о заявлениях Путина, российский диктатор считает, что Россия борется за свое существование.
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