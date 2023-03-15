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Приспешники Путина должны бояться: у российского диктатора есть планы на Лукашенко и Кадырова

Политолог Андрей Пионтковский считает, что перед тем, как проиграть войну, Путин ликвидирует своих союзников: Кадырова и Лукашенко.

сегодня, 17:40
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Автор:

Slava Kot

Российский политолог и оппозиционер Андрей Пионтковский прокомментировал недавнюю встречу Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. Он считает, что российский диктатор перед смертью убьет своих союзников: президента Белоруссии Александра Лукашенко и чеченского боевика Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Пионтковскому.

Приспешники Путина должны бояться: у российского диктатора есть планы на Лукашенко и Кадырова

Лукашенко и Путин. Фото из открытых источников

Российский политолог и оппозиционер в последние годы живет в США, откуда он внимательно следит, что происходит в России и комментирует события. Не пропустил Пионтковский и последнюю встречу российского диктатора Путина с чеченским боевиком Рамзаном Кадыровым.


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"У меня такое ощущение, что перед капитуляцией Путин успеет совершить еще два убийства – убьет Лукашенко и убьет Кадырова. Они оба выпили слишком много крови. Прежде чем покинет этот мир, Путин возьмет с собой нескольких соратников", — считает Пионтковский. .

Кроме того, политолог отмечает, что, по его мнению, состояние здоровья Владимира Путина тяжелое. Это можно заметить по виду российского диктатора. Также удивительным выглядит сам Кадыров. Чеченец впервые посетил Кремль с начала полномасштабного вторжения. Кадыров держит в руках листы с очень большим шрифтом и пытается их прочитать. СМИ предполагают, что лидер Чечни может быть болен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин показал возможного преемника Рамзана Кадырова в должности чеченского лидера из-за его болезней.

Также "Комментарии" писали о заявлениях Путина, российский диктатор считает, что Россия борется за свое существование.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cDNsifBHcL8&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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