Пришли хорошие новости: теперь у Украины еще больше танков Abrams

Правительство Австралии подтвердило, что поставило танки M1A1 Abrams в Украину в рамках пакета помощи на сумму 245 миллионов австралийских долларов (160 млн долларов США), чтобы страна смогла защитить себя от агрессии РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Танк Abrams. Фото: из открытых источников

"Австралия, одна из крупнейших стран, предоставляющих Украине помощь за пределами НАТО, поставляет помощь, боеприпасы и оборонное оборудование с тех пор, как Москва вторглась на территорию ее соседа в феврале 2022 года", — говорится в материале.

Как уточнил министр обороны страны Ричард Марлз, Украина получила от государства большую часть из 49 танков, остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.

"Танки M1A1 Abrams сделают значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России", — заверил чиновник.

В правительстве акцентировали, что танки стали частью помощи суммой 980 млн долларов США, которые Канберра предоставила Украине из-за войны с Россией.

Кроме того, Австралия запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, в частности бокситов, в РФ и ввела санкции против около 1000 российских физических и юридических лиц.

Также Левоцентристское лейбористское правительство Австралии в этом году назвало Россию агрессором в конфликте и призвало к урегулированию войны на условиях Киева.

Стоит отметить, что в конце 2024 года Австралия объявила новый пакет помощи, в который вошли американские танки M1A1 Abrams. Однако оружие тогда не попало в Украину, вероятно, из-за задержки на разрешение от Соединенных Штатов.

Австралийское оборонное ведомство указывало, что одной из причин задержки стало сопротивление США. Тогда команда Дональда Трампа не разрешала экспорт танков в Украину.



