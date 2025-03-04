Приостановка поставок американского оружия – не самое плохое: что США потребовали от Зеленского

На самом деле приостановка поставок американского оружия – это не самое плохое, что произошло. Худшим является заявление вице президента США Венса, что от Зеленского требуется "реальное предложение" для участия в переговорах. Мол, "дверь открыта". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет политический обозреватель Алексей Паныч.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Почему это плохо? Ибо в пакете с приостановкой поставок оружия это означает: поставить жертву агрессии в трудные условия, и пусть теперь она сама предлагает, чем она будет уступать агрессору. Нам было бы выгодно "пропустить ход" и ждать, пока Трамп с Путиным либо не сможет договориться, либо договорится с чем-то грубо несправедливым и очевидно для нас неприемлемым. Но после того, как мы дали Трампу жирный повод приостановить поставки оружия, это уже невозможно. Теперь наша позиция называется "цугцванг", – отметил обозреватель.

По его мнению, лучший ход, который мы, наверное, еще можем осуществить в этой ситуации – это войти в эти "двери" с предложением, которое мы подадим совместно с Британией и Францией и, возможно, Германией. Но на это нужно время, а Трамп уже загоняет нас в цейтнот.

"Ну что ж, это мастер-класс ведения переговоров. С позиции силы. И без всякого пощады к промахам другой стороны. А в идеале, если помечтать, да, правительство национального единства, восстановление роли институтов, самостоятельный и сильный премьер в роли переговорщика с Трампом вместо любительского Зеленого тандема с Ермаком. Но это, боюсь, не с нашим счастьем", – сказал Алексей Паныч.

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