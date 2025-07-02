Приостановка помощи США: Ермак дал совет всем, кто переживает

В вопросах обороны следует ориентироваться на официальные заявления, а не на громкие заголовки СМИ, сообщающие о якобы приостановлении военной помощи США Украине, ссылаясь на анонимные источники. Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

"Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация", — подчеркнул Ермак.

Приостановка военной помощи США

Ранее УНИАН со ссылкой на издание Politico сообщал, что, по словам источников, Министерство обороны Соединенных Штатов приостановило поставки некоторых типов зенитных ракет и высокоточного оружия в Украину. Причиной, как отмечается, является снижение запасов артиллерийских снарядов, противовоздушных ракет и высокоточных боеприпасов. Поставки этих вооружений были предусмотрены еще во время президентства Джо Байдена в рамках инициативы содействия безопасности Украины. Эта программа предусматривает закупку вооружений для Украины непосредственно у американских оборонных компаний.

В то же время, по данным Financial Times , прекращение поставок зенитных ракет со стороны США может существенно снизить способность Украины отражать российские ракетные и дроновые атаки. Украинская сторона, как подчеркивается, рассчитывала на эту помощь в долгосрочной перспективе.

По информации, обнародованной BILD , имеющиеся запасы в Украине позволят продолжать защиту от российских ракетных обстрелов примерно до конца лета.

Среди вооружений, поставки которых прекращены, называют зенитные ракеты PAC3 Patriot, 155-мм артиллерийские боеприпасы, боеприпасы GMLRS, зенитные ракеты Stinger, ракеты AIM-7 и ракеты Hellfire.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что перерыв поставок США зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Украине — это серьезный отрицательный сигнал со стороны Вашингтона, особенно на фоне активизации российских обстрелов, в том числе баллистических ракет и "Кинжалов". Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный аналитик Денис Попович.

Он отметил, что ракеты Patriot являются самым эффективным средством противодействия баллистическим угрозам. Это уже второй случай, когда США приостанавливают поставки ключевых средств противовоздушной обороны (ПВО). Первая остановка произошла в начале марта и воспринималась как политическое давление на Украину. Сейчас это повторяется, хотя разведданные до сих пор поставляют. Попович допустил, что такое решение Пентагона может быть связано с активной поддержкой Израиля на Ближнем Востоке, где США увеличили поставки вооружения.

