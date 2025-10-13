Российский правитель Владимир Путин стремится применить террор, чтобы сломить сопротивление Украины. Это недопустимо — нужно безотлагательное решение по поставкам систем ПВО и ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на 71-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке, наконец, имеет шанс на завершение после многочисленных жертв, и подчеркнул, что российская война в Европе остается главным источником нестабильности в мире.

"Путина можно заставить миру, как и любого другого террориста. Если даже ХАМАС соглашается освобождать заложников, то и Путина можно заставить вернуться в мир", — сказал Зеленский.

По его мнению, если бы НАТО остановило Россию немедленно, это не только защитило бы страны Альянса, но и сняло бы с их лидеров необходимость предпринимать такие действия, которые сейчас делает Украина.

"До наступления зимы Путин рассчитывает усилить террор, чтобы взорвать нашу устойчивость. Мы не можем этого позволить. Поэтому обращаюсь к вам — в своих парламентах и правительствах поддержите усиление противовоздушной обороны и поставки ракет, и решения по этому поводу должны быть приняты в ближайшие недели", — добавил президент.

Также Зеленский отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможные поставки Patriot и Tomahawk, поставки энергетического оборудования Украине и необходимость остановить страны-партнеры, покупающие российскую нефть.

"Даже если некоторые политики считают, что это усилит их шансы на выборах, в долгосрочной перспективе такие решения ослабляют безопасность их стран и Европы в целом. Для Путина каждый миллиард важен. Нельзя быть частью свободного мира и одновременно поддерживать тех, кто стремится к его разрушению", — подчеркнул Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", движение на передовой усложнилось и фактически зашло в длительный кровавый тупик, а мирные переговоры при посредничестве администрации Дональда Трампа остановились после отказа России от перемирия в августе. и железнодорожной инфраструктуре — чтобы нанести Кремлю ощутимый экономический и психологический ущерб.