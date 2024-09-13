Принудительная мобилизация может привести к поражению Украины: нардеп дал совет ТЦК

Принудительную мобилизацию в Украине нужно прекратить, ведь нужно не количество людей, а качество. Такое мнение высказал народный депутат Украины Георгий Мазурашу в эфире телеканала Live, сообщает портал "Комментарии".



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Он отметил, что у граждан нет доверия к ТЦК. "Это просто люди, которых сейчас чаще всего называют вредителями. Однако очень жаль, что среди них есть те, которые действительно прошли через ад войны”, — отметил нардеп.

Комментируя факты избиения мужчин работниками ТЦК, он предположил, что прошедшие войну бойцы, которые сейчас работают в ТЦК, либо попадают в такую атмосферу, либо их заставляют применять силу. "Они фактически присоединяются к преступной деятельности в пользу Российской Федерации такой мобилизационной работой", — убежден нардеп.

Сейчас к ТЦК нет никакого доверия даже в ситуации, когда они написали действительно так, как было. “Ведь люди постоянно видят этот “трэш” – то, что они хватают людей, загоняют их, угрозами и принуждениями пытаются как-то загнать в армию, когда это просто не имеет никакого смысла. Там не количество нужно, а качество”, — убежден Георгий Мазурашу.

Нардеп также рассказал, что на днях один из неравнодушных людей обратил внимание на опыт наших одних из главных партнеров, Соединенных Штатов, во вьетнамской кампании. Тогда они фактически потерпели неудачу из-за того, что "загоняли" людей просто для количества, как делает Украина сейчас.

"Это просто не имеет смысла. И тем самым ТЦК сейчас, если они реально хотят помочь нашей армии, помочь Украине быть более стойкими в противостоянии против российского агрессора, им просто нужно прекратить охоту на людей”, — убежден народный депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повестки по почте получат все военнообязанные.

