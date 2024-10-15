Принудительная мобилизация может навредить обороне: уже есть печальные примеры

Принудительная мобилизация в Украине может иметь серьезные последствия для боеспособности войск на передовой, заявил в эфире Апостроф TV военный эксперт Роман Свитан.

Мобилизация в Украине

По его словам, привлечение на фронт принудительно мобилизованных людей снижает эффективность подразделений.

Эксперт отметил, когда на передовую попадают недостаточно подготовленные военные, это может привести к провалам на флангах. Например, по его словам, 72-я бригада, которая воевала под Угледаром, потерпела поражение именно из-за того, что ее фланги защищали мобилизованные трошники, которые не имели достаточной боевой подготовки. Воевать должны только профессионально подходящие бойцы, и отбор должен проходить среди мотивированных людей, убежден эксперт.

Свитан подчеркнул, что принудительная мобилизация не способна повысить мотивацию военных. По его мнению, один из возможных путей поощрения добровольцев к вступлению в ВСУ — повышение уровня финансовых вознаграждений.

"Мотивируйте финансово и тогда профессионалы пойдут в строй. Все зависит от суммы. Понятно, что те 100 тысяч гривен – это чуть больше 2 тысяч долларов – не мотивируют никого сейчас. Тогда мотивацию нужно поднимать к общевойсковым стандартам. мире получают от 5 до 7 тысяч долларов. Такие мотивационные моменты нужно запускать", — считает Свитан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе работники ТЦК устроили массовые рейды по концертам, клубам, спортзалам и торговым центрам, с проверкой данных мужчин. При этом сами военные считают, что людей, которые не хотят воевать, на фронт не удастся заманить никакими "плюшками" в виде больших денег или льгот.



