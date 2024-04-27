Применяли все, что могли: чем РФ атаковала Украину и сколько ракет сбила ПВО

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. ПВО сбила 21 из 34 ракет, запущенных РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — отметил командующий Воздушных сил.

Генерал отметил, в результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель: 6 крылатых ракет Х-101/Х-555; 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 1 крылатую ракету "Искандер-К"; 6 крылатых ракет "Калибр".

Отмечается, что всего страна-агрессор применила 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. А именно: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ); 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской области и из акватории Азовского моря); 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области РФ); 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма); 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей РФ); 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Ранее в Минэнергетики сообщили, что этой ночью российские оккупанты атаковали 4 ТЭС ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

"Враг еще раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь", — отметили в сообщении.



