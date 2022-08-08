"Прилетели" HIMARS: появилось новое видео с Антоновского моста

Появилось новое видео с Антоновского моста, который обстреляли накануне из американской артиллерийской системы HIMARS. Это первое видео по важной переправе под Херсоном, которую ВСУ точечно обстреляли. Видео обнародовал один из российских пропагандистов в своем телеграмм-канале.

Антоновский мост (фото из открытых источников)

Следует отметить, что из-за этих ударов у российских захватчиков началась настоящая паника.

На опубликованном ролике сообщают, что на подбитом мосту якобы работают "следователи", которые нашли там 4 воронки, и повреждена строительная техника, которую оккупанты пригнали, чтобы отремонтировать Антоновский мост после других ударов ВСУ.

Из видео стало понятно, что захватчикам из России теперь потребуется еще больше времени, техники и специалистов, которые восстановят элементы, дорожное полотно моста.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие мины начали использовать кафиры. Российские захватчики начали активно устанавливать противопехотные мины для защиты и ограничения свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Угроза заключается в том, что из-за этих мин могут быть массовые жертвы как среди военных, так и среди местного гражданского населения. В британской разведке отмечают, что россияне решили активно использовать разбрасывающиеся противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Больше таких мин может быть в Донецке и Краматорске. Мины ПФМ-1 и ПФМ-1С, которые называются среди военных, "минами-бабочками" могут привести к тому, что пострадают абсолютно невинные люди. Минобороны Британии подчеркивает, что россияне уже имеют опыт применения этих мин. Еще при СССР Москва активно использовала такие мины во время войны в Афганистане.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!