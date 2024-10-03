Приказа на выход из Угледара не было: военные приняли самостоятельное решение

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Ткачик Олеся
2 октября официально Угледар пал. Как отметил военный Николай Ворошнов, этот город был обречен.
Угледар
По его словам, все находившиеся в городе люди понимали, что ситуация крайне сложная и отсчет идет на дне.
При этом он добавил, что было непонятно, куда должны отойти Силы обороны.
О том, что приказа на выход из Угледара не было, сообщил журналист Юрий Бутусов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что информация о том, что Силы обороны, вероятно, вышедшие из Угледара, появилась поздно вечером 1 октября. На следующий день она получила официальное подтверждение. Как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", военные вышли в города, чтобы сохранить жизнь личному составу и уберечь технику. Известно, что оккупанты регулярно отправляли туда подкрепления, и соотношение сил даже было 1 к 12 не в пользу ВСУ.
"Комментарии" рассказывали , что по мнению военных, захват Угледара открывает россиянам перспективы охвата Курахово с запада, что очень усложнит ВСУ задачу по содержанию этого важного укрепрайона.
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