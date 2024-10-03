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Приказа на выход из Угледара не было: военные приняли самостоятельное решение

Угледар нельзя было спасти в отличие от жизни людей

сегодня, 09:18 comments1720
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Ткачик Олеся

2 октября официально Угледар пал. Как отметил военный Николай Ворошнов, этот город был обречен.

Приказа на выход из Угледара не было: военные приняли самостоятельное решение

Угледар

"Спасти его было невозможно. А вот людей спасти можно было. Но приказа о выходе так и не дали", — отметил военный.

По его словам, все находившиеся в городе люди понимали, что ситуация крайне сложная и отсчет идет на дне.

"Все в городе и вокруг него понимали, что отсчет идет на дни, а потом уже и на часы, но приказа на выход так и не поступило", — подчеркнул Ворошнов.

При этом он добавил, что было непонятно, куда должны отойти Силы обороны.

"Куда будем отходить? А х*й его знает. Пока у врага будет хватать сил нас гнать – мы будем двигаться назад", – добавил Ворошнов.

О том, что приказа на выход из Угледара не было, сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Приказ на выход из Угледара командование не дало. Люди прорывались сами. Это привело к значительным потерям. Свидетельство аэроразведчика 72-й механизированной бригады", — отметил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что информация о том, что Силы обороны, вероятно, вышедшие из Угледара, появилась поздно вечером 1 октября. На следующий день она получила официальное подтверждение. Как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", военные вышли в города, чтобы сохранить жизнь личному составу и уберечь технику. Известно, что оккупанты регулярно отправляли туда подкрепления, и соотношение сил даже было 1 к 12 не в пользу ВСУ.

"Комментарии" рассказывали , что по мнению военных, захват Угледара открывает россиянам перспективы охвата Курахово с запада, что очень усложнит ВСУ задачу по содержанию этого важного укрепрайона.





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Источник: https://www.facebook.com/mykola.voroshnov/posts/pfbid02BChUQ4HPjVH2WmAdnzeSs8KTJX9Hy63QgrvB7sNUqaobu2w5JsXjBUg7auTYtHbWl
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