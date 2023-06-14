Пригожин сообщил, когда ЧВК «Вагнер» вернется на фронт

Руководитель наемников РФ Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Руководитель группы "Вагнера" Евгений Пригожин назвал дату, когда его наемники вернутся на войну в Украину. В своей речи россиянин похвалил украинские войска за удачные действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

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Основатель ЧВК "Вагнер" на видео указывает, что Украина начала контрнаступление и хорошо его проводить. И отрезает русские силы в Запорожской области по левому краю. По словам Пригожина, украинские войска отвоевали около 100 кв. км территорий.

Руководитель наемников отреагировал на потери западной техники, в частности, немецких танков Leopard и американских БМП Bradley. Пригожин считает, что это обычные боевые потери в ходе наступательных действий и добавил, что украинцы будут идти вперед, пока не остановятся или не получат отпор. Таким образом Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал Минобороны РФ, заявив, что на фронте армия России делает недостаточно, чтобы противостоять Украине.



После этого Пригожин заявил, что в настоящее время ЧВК "Вагнер" отдыхает и вернется к боевым действиям 5 августа и добавил, что его частные войска не будут подписывать контракт с Минобороны РФ.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Пригожин рассказал о возможном плане руководства России с использованием ядерного оружия на своей территории и обвинениях в сторону Украины.

Также "Комментарии" писали об анализе Института изучения войны, указывающего, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится к боевым действиям в России без одобрения Министерства обороны Российской Федерации.