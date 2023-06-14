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Пригожин сообщил, когда ЧВК «Вагнер» вернется на фронт

Евгений Пригожин назвал дату, когда ЧВК Вагнер снова попадут на украинский фронт.

сегодня, 16:52
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Автор:

Slava Kot

Пригожин сообщил, когда ЧВК «Вагнер» вернется на фронт

Руководитель наемников РФ Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Руководитель группы "Вагнера" Евгений Пригожин назвал дату, когда его наемники вернутся на войну в Украину. В своей речи россиянин похвалил украинские войска за удачные действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter советника министра внутренних дел Антона Геращенко.


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Основатель ЧВК "Вагнер" на видео указывает, что Украина начала контрнаступление и хорошо его проводить. И отрезает русские силы в Запорожской области по левому краю. По словам Пригожина, украинские войска отвоевали около 100 кв. км территорий.

Руководитель наемников отреагировал на потери западной техники, в частности, немецких танков Leopard и американских БМП Bradley. Пригожин считает, что это обычные боевые потери в ходе наступательных действий и добавил, что украинцы будут идти вперед, пока не остановятся или не получат отпор. Таким образом Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал Минобороны РФ, заявив, что на фронте армия России делает недостаточно, чтобы противостоять Украине.

После этого Пригожин заявил, что в настоящее время ЧВК "Вагнер" отдыхает и вернется к боевым действиям 5 августа и добавил, что его частные войска не будут подписывать контракт с Минобороны РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Пригожин рассказал о возможном плане руководства России с использованием ядерного оружия на своей территории и обвинениях в сторону Украины.

Также "Комментарии" писали об анализе Института изучения войны, указывающего, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится к боевым действиям в России без одобрения Министерства обороны Российской Федерации.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1668891153792397315
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