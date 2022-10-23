Пригожин снова вербует заключенных: появилось видео из российских колоний

Российский приближенный к Кремлю олигарх Евгений Пригожин, называемый поваром Путина, а также неофициальный руководитель ЧВК "Вагнера", снова вербует российских зэков на войну в Украину. Новое видео, где Пригожин в одной из российских тюрем ищет новых "кандидатов", появилось в Сети.

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

"Те, кто пройдет собеседование и потом будет сомневаться, могут отказаться. Нам нужны те, кто хочет воевать, кому это нравится. Но, если вы поехали с нами, пути назад нет. На зону не вернется никто", – говорит на видео глава. ЧВК "Вагнера" Пригожин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Повар Путина" Евгений Пригожин говорит, что депутатов нужно отправлять на фронт. Друг Путина Евгений Пригожин, которого СМИ также называют "поваром Путина", призвал депутатов формировать частные группы наемников, как его собственный ППК "Вагнер". Также Пригожин предложил тем, кто не умеет руководить уходить самим на фронт. Российский бизнесмен раскритиковал российское руководство из-за происходящих в последнее время постоянных поражений на фронте. В этом выступлении Пригожин обвинил депутатов в бездействии и плохой службе для Родины. Кому не хватает управленческих способностей, может взять в руки автоматы или хотя бы саперные лопаты, — сказал Пригожин. Обычно "повар Путина" держится в стороне от медиа, но в последнее время в Пригожине стало больше публичных выступлений и заявлений. Владелец профессиональной военной организации "Вагнер" уже успел подвергнуть критике министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента России Путина. Такие заявления свидетельствуют о политических амбициях Пригожина и показывают, что влияние россиянина растет.

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