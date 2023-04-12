Пригожин ответил стоит ли Вагнер за казнью украинского военного

Руководитель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что его наемники не стоят за казнью украинского военного, отрезавшего голову. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Российские соцсети сообщают, что видео где украинскому пленнику отрезают голову были сняты вблизи Бахмута. Поэтому подозрения в подобных преступных действиях упали на наемников группы "Вагнера", ведущих боевые действия вблизи украинского города. Пригожин отреагировал и отрицал такую деятельность своих наемников.

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"Я смотрел это видео. Это плохо, когда людям отрезают головы, но я не нашел ничего, что подтверждает то, что это происходит под Бахмутом и что в этом участвуют бойцы Вагнера", — сообщил Пригожин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, реакцию Кремля на видео с казнью украинского пленника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называет видео ужасным, однако сомневается в его правдивости. Спикер Кремля сказал, что "в мире фейков, где мы живем, нужно проверить правдивость этой съемки".

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Литвы Габриэллюсе Ландсбергисе, который назвал единственное место, где можно говорить с президентом России Владимиром Путиным — Международным уголовным судом в Гааге. Глава МИД Литвы напомнил, что разговоры с Владимиром Путиным были во время нападения РФ на Грузию в 2008 году, а также с аннексией Крыма в 2014 году. Поэтому, по его мнению, разговоры с российским диктатором не приведут к положительному результату решения войны в Украине.