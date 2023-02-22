Пригожин опубликовал шокирующее фото потерь ЧВК "Вагнер" (+18)

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин придал огласке шокирующее фото потерь ЧВК в боях под Бахмутом. Его опубликовали приближенные к "повару Путина" пропагандисты. Трупы вагнеровцев, очевидно, сложены у медпункта перед отправкой в РФ, рассказывает известный украинский журналист Юрий Бутусов, передают "Комментарии".

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"Эпичное фото, которое войдет в историю битвы за Бахмут", — пишет журналист. — "Фото опубликовал сегодня сам Пригожин через одного из приближенных пропагандистов, чтобы показать, какие потери ежедневно несет "Вагнер" под Бахмутом из-за нехватки артиллерийских снарядов. Интересно, что у многих трупов снята обувь, верхняя и нижняя одежда — то есть российские солдаты снимают со своих погибших обувь... грабят своих же убитых".

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По мнению Юрия Бутусова, публикация фото говорит о панике у Пригожина, который без поддержки артиллерии не сможет взять Бахмут.

Напомним, что ЧВК "Вагнер", по мнению экспертов, добилась ограниченных успехов на отдельных участках фронта за счет временного преобладания российской артиллерии над украинской. А также тактике массовых пехотных атак, в ходе которых командование ЧВК не щадило свой личный состав. В последнее время Пригожин заявляет о снарядном голоде среди оккупантов. Последнее может быть вызвано его публичным конфликтом с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Несмотря на это, сейчас Пригожин возобновил набор заключенных на войну в Украину. При этом не скрывает, что ему нужны, прежде всего, сидящие по "тяжелым статьям" — убийство, разбой, грабеж, причинение тяжких телесных повреждений.

В Украине, в свою очередь, сейчас формируется ударная 30-тысячная штурмовая группировка "Гвардия наступления", которую комплектуют добровольцами. Их задача — освобождение оккупированных территорий и выход на границу 1991 года. При этом ранее судимых в гвардию не берут.



По мнению экспертов, Кремлю сейчас не хватает ресурса для активного наступления.





