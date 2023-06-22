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Пригожин обвиняет Кремль в обмане по поводу украинского контрнаступления

Евгений Пригожин критикует Кремль и заявляет, что Украина вскоре вернет Крымский полуостров.

22 июня 2023, 10:13
Автор:
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Slava Kot
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Основатель наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз обратился с критикой в сторону Кремля. Пригожин заявил, что Украина вскоре вернет Крым. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Пригожин обвиняет Кремль в обмане по поводу украинского контрнаступления

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Западные аналитики утверждают, что Украина начала первый этап контрнаступления, однако в Минобороны объясняют, что это только подготовка. Несмотря на это президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что начавшееся в июне полномасштабное наступление ВСУ терпит неудачу.


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Руководитель ЧВК "Вагнер" критикует такие заявления из Кремля и обвинил Минобороны РФ во лжи и потере захваченных территорий.

"Они вводят русский народ в заблуждение. Огромные куски были отданы врагу. Все это полностью скрывается ото всех", — говорит Пригожин.

Евгений Пригожин утверждает, что российская армия потеряла населенные пункты из-за отсутствия вооружения и боеприпасов к нему. По словам из основателя ЧВК "Вагнер", вскоре Украина вернет себе Крым.

"Однажды Россия проснется и узнает, что Крым тоже был отдан Украине", – сказал Пригожин.

Напомним, что в июне украинские силы смогли деоккупировать восемь населенных пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Пригожин назвал дату, когда ЧВК "Вагнер" снова попадут на украинский фронт.

Также "Комментарии" писали об ужасном плане России, рассматриваемом Пригожином. По его словам, руководство Кремля может осуществить провокации с использованием ядерного оружия. Однако лидер ЧВК "Вагнер" считает, что Россия не будет атаковать Украину, а нанесет удар по своей территории.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/21/russia-ukraine-war-live-ukrainian-forces-destroying-the-enemy-zelenskiy-says-major-aid-packages-to-be-unveiled-in-london#top-of-blog
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