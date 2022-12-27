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Пригожин мечтает захватить Бахмут и расширить свое влияние в РФ

Пригожин рассматривает необходимость захвата Бахмута как путь к расширению своего влияния в России

сегодня, 16:19
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Автор:

Моесеенко Валентина

Основателю российской ПИК "Вагнер" Евгению Пригожину захват Бахмута в Донецкой области необходимо для усиления своих позиций в РФ и расширения влияния. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель секции стратегического моделирования Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко, пишут "Комментарии".

Пригожин мечтает захватить Бахмут и расширить свое влияние в РФ

«Вагнеровец» надеется фронтовыми успехами увеличить свой политический «вес»

По его словам, город имеет определенное стратегическое значение, потому что захват Бахмута позволит проводить дальнейшее наступление на Донбасс, что Российская Федерация озвучивает как одну из официальных целей войны.

“Взятие Бахмута планировалось использовать в частности во внутренних политических раскладах, во внутриполитической борьбе в российском руководстве. Насколько я понимаю, этот Пригожин хотел использовать это для усиления своих позиций, для выхода на первые роли в политической жизни нашего противника”, — сказал Левченко.

А интенсивность боев в этом направлении связана с тем, что Пригожин может влиять на принятие военных решений, в частности, по выделению ресурсов и резервов.

Сейчас у Бахмута сосредоточено огромное количество российских войск, главным их ударным элементом является ПВК Вагнер. Однако город остается под контролем Вооруженных сил Украины, невзирая на месяцы активных боев и всех попыток российских оккупантов его захватить. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что россияне замедлились в своем продвижении и уже не могут поддерживать темпы наступательных операций в районе Бахмута. Это может означать потребность в тактической или оперативной паузе.

Как писали ранее "Комментарии", кафиры назначили нового командующего Западным военным округом. Человека "с орбиты" Шойгу-Герасимова перемен или на представителя от группы Суровикина-Пригожина.



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