Пригожин легализовал частную военную компанию, но не все так просто

До сих пор ни одного юридического лица под названием "Вагнер" в названии в России не существовало — так назывались только боевики в Украине и нескольких, главно африканских, странах, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.



Пригожин официально оформил название ЧПК "Вагнер"

Соответственно, оно существовало фактически вне законов и не было предусмотрено законами Российской Федерации, тем более как вооруженное формирование. На днях "ПВК Вагнер центр" официально зарегистрирован как непубличное акционерное общество с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Теперь боевики, теоретически, должны быть сотрудниками НАТ "ПВК Вагнер центр".

Владельцы акций новой компании, конечно, не раскрываются. Ее генеральный директор Алексей Тенсин ранее возглавлял в Ижевске основную производственную площадку концерна "Калашников".

На днях анализировали "Комментарии", что на самом деле скрывается за вывеской ПИК "Вагнер". Неприятные изречения Пригожина в адрес Минобороны, Генштаба, командующего "СВО" — не более чем разрешенное в рамках кулуарного противостояния между силовиками и башнями Кремля. Между тем, советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы прекратить работу "ПВК Вагнера" в тех странах, где она пытается присутствовать.

Политически же эксперт Светлана Кушнир ратный "подвиг" красиво подаваемый ПВК "Вагнер" на сегодняшний момент стал раздражителем для военной элиты ВС РФ. И этот фактор в Кремле будут очень умело использовать. Тем более что на фоне Бахмута и Соледара в России выделился как класс пул т.н. военныхкоров. Она уверена, что закончится вся "слава" ПИК "Вагнер" в один момент: как только США назовут эту организацию террористической, и российский Генштаб перестанет оказывать огневую поддержку штурмовикам-"музыкантам", с боекомплектами которых и так последовали сложности.

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