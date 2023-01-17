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Пригожин легализовал частную военную компанию, но не все так просто

До сих пор деятельность «вагнеровцев» де-юре никак не аргументировалась и существовала активно в основном на войне в Украине.

сегодня, 15:44
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Автор:

Моесеенко Валентина

До сих пор ни одного юридического лица под названием "Вагнер" в названии в России не существовало — так назывались только боевики в Украине и нескольких, главно африканских, странах, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Пригожин легализовал частную военную компанию, но не все так просто

Пригожин официально оформил название ЧПК "Вагнер"

Соответственно, оно существовало фактически вне законов и не было предусмотрено законами Российской Федерации, тем более как вооруженное формирование. На днях "ПВК Вагнер центр" официально зарегистрирован как непубличное акционерное общество с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Теперь боевики, теоретически, должны быть сотрудниками НАТ "ПВК Вагнер центр".

Владельцы акций новой компании, конечно, не раскрываются. Ее генеральный директор Алексей Тенсин ранее возглавлял в Ижевске основную производственную площадку концерна "Калашников".

На днях анализировали "Комментарии", что на самом деле скрывается за вывеской ПИК "Вагнер". Неприятные изречения Пригожина в адрес Минобороны, Генштаба, командующего "СВО" — не более чем разрешенное в рамках кулуарного противостояния между силовиками и башнями Кремля. Между тем, советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы прекратить работу "ПВК Вагнера" в тех странах, где она пытается присутствовать.

Политически же эксперт Светлана Кушнир ратный "подвиг" красиво подаваемый ПВК "Вагнер" на сегодняшний момент стал раздражителем для военной элиты ВС РФ. И этот фактор в Кремле будут очень умело использовать. Тем более что на фоне Бахмута и Соледара в России выделился как класс пул т.н. военныхкоров. Она уверена, что закончится вся "слава" ПИК "Вагнер" в один момент: как только США назовут эту организацию террористической, и российский Генштаб перестанет оказывать огневую поддержку штурмовикам-"музыкантам", с боекомплектами которых и так последовали сложности.



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Источник: https://t.me/bbcrussian/40458
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