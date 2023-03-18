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Пригожин готовит новый набор в ЧВК "Вагнер": сколько хочет привлечь наемников

Пригожин назвал, сколько наемников ожидает набрать к середине мая.

сегодня, 20:05
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Автор:

Slava Kot

Владелец террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал, что собирается набрать 30 тыс. новых наемников за следующие два месяца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

Пригожин готовит новый набор в ЧВК "Вагнер": сколько хочет привлечь наемников

Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Российская армия воспользовалась услугами частных армий в войне с Украиной, в том числе и ЧВК "Вагнер", принадлежащего российскому олигарху Евгению Пригожину. Близкий к Путину деятель начал набор из российских колоний и пытался быстро одержать победу в Украине. Однако силы ВСУ удачно уничтожают русскую армию, в том числе и наемников Пригожина.


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Для пополнения запасов ЧВК "Вагнер" Пригожин анонсировал, что начнет новый набор. Согласно обнародованным планам, к середине мая террористическая организация хочет привлечь около 30 тыс. наемников. По словам Пригожина, в России открылись более четырех десятков центров для записи наемников, где вербуют по 5-8 сотен человек каждый день. Кроме того, уверяют, что в отдельные дни эта цифра произрастает до 1200 человек.

"Вербовка идет лучше, чем ожидалось, добровольцы находятся в лучшей физической форме, чем заключенные", — сообщает Евгения Пригожина.

По оценкам американской разведки по состоянию на середину февраля ЧВК "Вагнер" в Украине потерял около 30 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка рассказала о важной спецоперации, без которой Украина могла потерпеть экономическое поражение в войне с Россией.

Также "Комментарии" писал, что Медведев призывает американцев совершить переворот и свергнуть президента Джо Байдена.



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Источник: https://ua.korrespondent.net/
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