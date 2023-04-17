Пригожин цинично ответил на шокирующее признание своих наемников об убийстве детей в Украине

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал ужасающие признания своих наемников. Недавно двое зеков рассказали о массовых убийствах мирных украинцев, в частности, о расстрелах детей и казни пленных. Как сообщает пресс-служба Пригожина, якобы он не смог полностью пересмотреть материал проекта Gulagu.net, где его наемники признаются в своих преступлениях. Но он все-таки ответил на некоторые заявления.

Евгений Пригожин (фото из открытых источников)

"О расстрелах детей – конечно же, никто никогда не расстреливает ни мирных, ни детей, это никому совершенно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", — ответил Пригожин.

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Кроме того, Пригожин ответил на вопрос, разрушит ли его карьеру расследование журналиста Владимира Осечкина. Главарь "Вагнера" сказал, что ему никто не может разрушить карьеру, потому что ее якобы нет.

"У меня карьеры нет, поэтому ее уничтожить невозможно", — сказал Пригожин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сообщено об ужасающих преступлениях рашистов . Свидетельства о новых преступлениях рашистов, а именно – убийство несовершеннолетних парней в Бахмуте и расстрел 5-летней девочки – появились в Сети. О расстреле 15-17-летних ребят в Бахмуте представителю проекта Gulagu.net рассказал якобы бывший вагнеровец. Еще одно видео содержало свидетельство убийства 5-6-летней девочки. Так, в видеоинтервью Gulagu.net мужчина алкогольного облика рассказывает о расстреле "не менее десятка" 15-17-летних жителей Бахмута. Якобы они вышли в русские войска без оружия, но в них были найдены "такие наколки, что там было без вариантов".

Еще один рассказ Gulagu.net содержал рассказ другого собеседника, который рассказал, что по приказу руководства ППК "Вагнер", в частности Пригожина, вагнеровцы должны были "зачистить периметр". При этом им был отдан приказ, что никто там не должен остаться в живых. Поэтому он застрелил кричащую 5-6-летнюю девочку.



